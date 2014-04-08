港报财经评论：避难传统股，严选三准则--经济日报4月8日

避难传统股，严选三准则/ 林瑞芬

美科技股持续被抛售，纳指上周五急插，可见上周六提示其早前跟涨不上所埋风险。看新经济股仍受压一排，传统股一系齐齐衰，一系部分成避难，较倾向后者。按图显示，标普500指数3月以来虽然突破1,850，但未能见强力抛升，跳慢步，技术指标MACD则示顶背驰反映动能减弱，如后市失守1,850，之前慢升浪换急插浪的可能性大，1,750将为短期关键的支持考验。至于纳指早在标普或道指仍闯高前确认见顶，短线不宜失守4,000支持轨。看趋势，美股回调浪势较强烈。中国内地股市今日复市，但愿中国股市能靠稳，平衡港股的下调风险。恒指昨跌0.59%至22,377。

腾讯 跟随纳指回落之势，昨低见497港元，收报501.5港元，为2013年4月以来首次失守100天平均线515港元，发出技术转弱的延续讯号，如周内未能收复失地，调整浪以去年11月由387.8港元至今年3月高位636港元之回调0.618倍滑落，下试约483港元，如未能止跌则是200天线443港元作中期调整关键考验位，慎判市底，捞底且慢！随着高估值的科网股回挫，同具高估值的医药股也在被套利回吐，复星医药 、白云山 、四环医业 都跌3.6%至7%不等。似乎高估值股份暂时受限畏风险潮，进行调整收窄溢价。

据上周末数据统计，更为反映实体经济指标之波罗的海乾散货指数已连续9日下跌，过去两周跌25%，接近经济危机后最低水平，一季度表现十多年来最差，启示投资者对环球经济信心偏弱。不禁疑虑传统股可否接力新经济股，但中国内地出招微刺激经济实在又是迫不得已，有好过无，二季度好丑都会有起色。当然，不可能像以前一谷如食亢奋剂，但二季度经济增长略好过一季度之机会率高。此情况之下，强调不是所有传统股均有机会获资金换马，严格筛选，一是部分盈利增长把握度较高、估值已低；二是具改革重组概念；三是受惠美国经济二季回复正常步伐增长的传统股较为可取有机会成季内基金避难所。(B05)

......................................................................

腾讯等跌穿牛熊线出手/ 余少文

腾讯控股 下跌，累及大市走低，尽管未来盈利会有30%增长，但仍然认为腾讯现价偏贵，若股价在第二季回落至牛熊线之下，则值得考虑吸纳。中国内地股市休战，国企指数全日升46点或0.5%，收报10,156点，成交额降至99亿港元，只有35%主板H股随指数上升；红筹指数升35点或0.8%，收报4,232点，成交额48亿港元。国指虽升，但连日在10,000点至10,200点区间横行，希望是消化沽压后向上突破，而不是在高位派发。

恒指下跌，元凶又是腾讯，早在腾讯股价在280港元左右时，根据当时的盈利增长预期，认为其股价贵，因为股价一年内翻一番，升至历史高位646港元。只是在上月初仍然坚持其估值贵，股价开始一浪低于一浪，昨日终于跌穿去年中低位269.4港元上升以来所形成的上升轨，全日下跌4%，曾低见497港元，收报501.5港元，除非股价可在500港元至550港元横行，以时间来换取整固，否则担心股价要下试450港元，然后是俗称牛熊分界线的250天平均线水平。

当然，包括网游在内的增值服务是腾讯主要盈利来源，但腾讯近年积极扩展电子商务，是未来盈利增长亮点，尤其去年第四季电子商务收入环比升41%至33亿人民币，占全年电子商务收入34%，而去年电子商务收入亦增长1.2倍至98亿人民币。由于电子商务是阿里巴巴的主力发展板块，腾讯跟京东合作，未来有望侵占阿里巴巴的蛋糕，相信这块大蛋糕，未来争持会更激烈，目前已促使人民银行出手监管第三方支付。由于央行出手，或是腾讯股价下跌的原因之一，至少是第三方支付股份反覆下挫主因，乐观是要待第三方支付商整顿商户后，央行到第三季才放手，即包括腾讯在内，第二季或要继续捱打。故腾讯跌至400人民币，也不会感到奇怪，但若股价跌至400人民币水平，会认为值得考虑买入。随着腾讯盈利持续增长，按彭博综合证券商盈利预测，料腾讯2014年至2016年，每年每股盈利复合增长约30%，若然股价跌至410人民币即牛熊分界线所在，今年预测PE可降至28倍，即预测市盈增长率可降至0.93倍，低于认为的1倍合理水平。(B06)