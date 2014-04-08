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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:22 BJT

****《港报快速浏览》--4月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：港铁为股东赚到尽，服务市民沦为配菜--明报                          
 港报社评：学生虽退场，遗害续发酵--星岛日报                                  
 港报社评：美对华崛起添戒心，防范措施有增无减--信报                          
 港报社评：欲要普选特首，莫让强硬派骑劫--经济日报                            
 港报社评：垃圾按户量收费，可提供经济诱因--文汇报                            
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：资金续避难，集中买落后--信报                                  
 港报财经评论：避难传统股，严选三准则--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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