中国证券：中信和国泰君安等五券商获互联网证券业务试点资格--报载

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 上海证券报周一报导，近日有五家券商互联网证券业务通过中国证券业协会专业评价，获互联网证券业务试点资格。这五家券商分别是中信证券 、国泰君安、平安证券、长城证券和华创证券。
报导称，五家券商向中证协提交的方案根据各自业务侧重不同各有特色，共同之处为根据客户不同需要分别开设消费类、理财类、交易类服务，其中消费类和理财类账户可为客户通过互联网工具提供场外服务。 多家试点券商均表示，相关试点资格的发放，意味着继互联网机构大举入侵传统理财领域后，传统金融机构的应对即将从防守转为全面反击。 国泰君安方面表示，其即将开展的互联网证券业务，并不是简单地将线下业务向线上进行平行迁移，而是在“电子化-互联网化-移动化”趋势下，从执行层面对公司传统业务实施从销售渠道、业务功能、客户管理到平台升级的架构重塑及流程优化，架构符合互联网商业惯例和用户体验的综合金融服务体系。 国泰君安将在客户账户开立、资金进出渠道及适当性管理等三方面实施创新探索，最大可能地适配互联网用户的客户体验。例如，通过账户分层，将传统证券公司的账户开立流程转化为具备互联网特色的注册、开户、激活及充值等流程，推动证券公司与互联网企业的客户体验处于同等水平。 中信证券则指出，将在业务开展过程中严格区分消费类、理财类、交易类账户，加强账户管理，实现客户资金与自有资金分开管理，保证客户资金的集中存放、封闭运作、定向划转，加强内部监控，保证客户资金和信息安全。
近期少数互联网公司已通过与券商合作，侵入传统券商经纪业务，例如腾讯 与国金证券 合作，以万分之二的极低佣金费率吸引大量投资者转开户。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha