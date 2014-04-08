中国证券：中信和国泰君安等五券商获互联网证券业务试点资格--报载

报导称，五家券商向中证协提交的方案根据各自业务侧重不同各有特色，共同之处为根据客户不同需要分别开设消费类、理财类、交易类服务，其中消费类和理财类账户可为客户通过互联网工具提供场外服务。 多家试点券商均表示，相关试点资格的发放，意味着继互联网机构大举入侵传统理财领域后，传统金融机构的应对即将从防守转为全面反击。 国泰君安方面表示，其即将开展的互联网证券业务，并不是简单地将线下业务向线上进行平行迁移，而是在“电子化-互联网化-移动化”趋势下，从执行层面对公司传统业务实施从销售渠道、业务功能、客户管理到平台升级的架构重塑及流程优化，架构符合互联网商业惯例和用户体验的综合金融服务体系。 国泰君安将在客户账户开立、资金进出渠道及适当性管理等三方面实施创新探索，最大可能地适配互联网用户的客户体验。例如，通过账户分层，将传统证券公司的账户开立流程转化为具备互联网特色的注册、开户、激活及充值等流程，推动证券公司与互联网企业的客户体验处于同等水平。 中信证券则指出，将在业务开展过程中严格区分消费类、理财类、交易类账户，加强账户管理，实现客户资金与自有资金分开管理，保证客户资金的集中存放、封闭运作、定向划转，加强内部监控，保证客户资金和信息安全。