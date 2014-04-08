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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:09 BJT

港报社评：港铁为股东赚到尽，服务市民沦为配菜--明报4月8日

港铁年赚百亿，不过，它并非一般上市公司，政府是最大股东，因此，港铁是公共资产，理论上市民都有权益。只是，历年来港铁处理利益分配，明显向股东倾斜，市民利益不获重视。例如，港铁利用九铁地契历史遗留下来的空间，大肆增加站内商舖楼面面积，却毋须补地价，而舖位出租庞大收益，绝大部分归股东所有，市民得益不多。

港铁增加了这些收入，由股东取去绝大部分，市民仍要承担增加车费。表面上，港钱赚大钱的业务都纳入回馈市民乘客范畴，但是，优惠计划有一个紧箍咒，就是「有关优惠金额上限为该年因票价上调所得的额外收入的一半」。因此，去年港铁约赚86亿元，只拨出1.25亿元回馈乘客，就是在优惠上限以内。

由此可见，港铁尽得政府政策倾斜，包括交通政策以铁路为主，使港铁具备半垄断地位，而沿线物业和车站商务收益收入都绝大部分归股东，市民透过车费来分享的甜头不多。近年，港铁积极推动商务发展，表面上可视为港铁业务多元化，发挥最大商业效益，不过，近年铁路营运事故频生，是否港铁偏离本业的结果，值得关注。

港铁营运，若同时、同等顾及市民乘客与股东的利益，而非董事局中人与管理层经常挂在嘴边的向股东负责，则达至与市民共赢的效果，绝无难度。港铁年赚逾百亿元，完全有足够财力不加价。

政府应该研究要港铁做回本业，由政府收回地产项目主导权，则环绕港铁的争议和不公平，就会消解，让港铁真正成为集体运输系统，专注本业，提供优质铁路服务。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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