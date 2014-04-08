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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:09 BJT

港报社评：学生虽退场，遗害续发酵--星岛日报4月8日

占领台湾立法院的学生，在院长王金平为他们铺设下台阶后，决定星期四离场。事件表面告一段落，后遗症却在发酵，对台湾经济和政治生态带来不容忽视的损害。

王金平星期日现身探视学生，送上橄榄枝，承诺在《两岸协议监督条例草案》完成立法前，不会召集朝野协商《服贸协议》。

行政院在这场运动进行期间，把《两岸协议监督条例草案》提交上立法院。总统马英九的立场是与《服贸协议》不分先后，同时处理。王金平拉来一批国民党立法委员一起去探学生，却提出了先就《监督条例》立法才审议《服贸协议》。国民党团惊觉遭王金平＂出卖＂，不肯背书，到昨日马英九发表5点声明，含糊其词地一锤定音，指＂王院长的看法与政府的一贯主张并不冲突，我们以正面态度看待＂。

马英九希望民进党不要杯葛拖拉，在本立法会期通过《服贸协议》。现实情况是会期到5月底就届满，而《监督条例》本身已经有很大争议，要在余下的1个多月会期内完成，并不容易。

尤其是民进党为这场学生运动背书后，很难原封不动接受这份协议，万一成功推翻部分条件，要重启与大陆方面谈判，难免夜长梦多。

民进党近年逐步调整其两岸政策，减轻对抗，台湾在陈水扁时代的两极化政治气氛，因而稍有缓解。可是，今次抗议运动的学生领袖，台独立场鲜明，又＂不甘受制于国际强权的规则＂，赢得不少支持者，以激烈街头抗争牵动议会政治，形成一股把民进党的两岸政策重新扯向极端的力量，对台湾稳定和两岸关系带来的变数堪忧。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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