港报社评：美对华崛起添戒心，防范措施有增无减--信报4月8日

美国国防部长哈格尔昨天转到中国访问，直抵辽宁，首先登上中国第一艘航母＂辽宁号＂参观，拉开3天访华行程帷幕。哈格尔于东京高调宣布加强日美军事协防，并警告中国切勿在领土纷争上以强凌弱，他随后前往北京，谋求改善中美两军关系，充分体现了当前美国对华进一步采取＂接触、遏制、防范＂的制衡手段；既寻求合作，同时亦加大战略竞争的力度。

哈格尔今次亚洲之行，包括访问日本、中国和蒙古三国。访问前，四月初先到夏威夷，主持由美国主催的首届＂美国——东盟防务论坛＂。美国以＂巧实力＂扩大在东盟的影响力，并巩固亚洲盟国对美国安全保护承诺的信心，向中国摆出了一个清晰的姿态讯号。

哈格尔访问最后一站前往蒙古，支持这个遭俄罗斯和中国包围、近年积极亲近欧美图抗衡中俄影响的小国，确实具有战略意义。

哈格尔此行流露了美国调整东亚战略的迹象。他在东京表明美国于2017年前，将增派两艘宙斯级驱逐舰驻防日本、在日本部署多一个X波段导弹防御雷达、计划引入美军＂王牌＂的全球鹰无人机，并支持安倍政府解放集体自衞权，加强美日军事联防，表面上针对北韩，但骨子里防范中国之心呼之欲出。

从整体大局看，如今美国在亚太地区的战略部署，包括强化在东亚地区安全机制的主导性和影响力，主催成立＂美国--东盟防务论坛＂，隐隐然把亚洲安全伙伴塑构成为针对中国的包围圈。

简言之，哈格尔今次访华之行，虽有改善中美两军关系的意图，但也掩盖不了两国建立＂新型大国关系＂充满荆棘的一面。(A02)