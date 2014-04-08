港报社评：美对华崛起添戒心，防范措施有增无减--信报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
美国国防部长哈格尔昨天转到中国访问，直抵辽宁，首先登上中国第一艘航母＂辽宁号＂参观，拉开3天访华行程帷幕。哈格尔于东京高调宣布加强日美军事协防，并警告中国切勿在领土纷争上以强凌弱，他随后前往北京，谋求改善中美两军关系，充分体现了当前美国对华进一步采取＂接触、遏制、防范＂的制衡手段；既寻求合作，同时亦加大战略竞争的力度。
哈格尔今次亚洲之行，包括访问日本、中国和蒙古三国。访问前，四月初先到夏威夷，主持由美国主催的首届＂美国——东盟防务论坛＂。美国以＂巧实力＂扩大在东盟的影响力，并巩固亚洲盟国对美国安全保护承诺的信心，向中国摆出了一个清晰的姿态讯号。
哈格尔访问最后一站前往蒙古，支持这个遭俄罗斯和中国包围、近年积极亲近欧美图抗衡中俄影响的小国，确实具有战略意义。
哈格尔此行流露了美国调整东亚战略的迹象。他在东京表明美国于2017年前，将增派两艘宙斯级驱逐舰驻防日本、在日本部署多一个X波段导弹防御雷达、计划引入美军＂王牌＂的全球鹰无人机，并支持安倍政府解放集体自衞权，加强美日军事联防，表面上针对北韩，但骨子里防范中国之心呼之欲出。
从整体大局看，如今美国在亚太地区的战略部署，包括强化在东亚地区安全机制的主导性和影响力，主催成立＂美国--东盟防务论坛＂，隐隐然把亚洲安全伙伴塑构成为针对中国的包围圈。
简言之，哈格尔今次访华之行，虽有改善中美两军关系的意图，但也掩盖不了两国建立＂新型大国关系＂充满荆棘的一面。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha