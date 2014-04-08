港报社评：欲要普选特首，莫让强硬派骑劫--经济日报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
香港泛民与建制以至内地的强硬派，近日都摆出高姿态，这或为增政改谈判筹码，惟此恐骑劫了谈判，不利各方聚焦温和声音与方案，打压了谈判空间，对政改有害无益。
泛民方面，李柱铭与陈方安生到访白宫，与美国副总统拜登＂不期而遇＂，拜登表示支持香港的民主发展及高度自治，有报道更指美国国会接受李柱铭建议，将重启《美国－香港政策法》。 中央对香港的最忧虑之一，是外国势力利用香港反华，故对外国尤其美国评论、干预香港事务极为敏感，李柱铭与陈方安生此举，徒添中港之间的猜疑，令中央内部的对港强硬派更有口实，要用高门槛保证特首候选人的安全系数。 建制派与内地方面，近期出现诸如在23条立法前在港试行国家安全法、一旦政改拉倒可由中央颁令香港实行普选等言论，这些建议因不符基本法，应不代表中央想法，却恐怕反映了本地一些建制派与内地对港强硬派的态度，此徒令港人对能否落实市民能接受的普选更添忧虑。 当然不能排除泛民与建制的强硬派摆出高姿态，是要争取更多政改谈判筹码，惟现实上此只会进一步削弱中港之间的互信，拉远双方在政改意见之间的距离，并令温和声音更难得到注意与发挥的空间。 在符合基本法条文下，仍有一定的空间可让中港之间争取共识，履行中央对香港实行普选的承诺，关键是双方都要保持诚意，致力让温和声音成为主流，令谈判虽然艰巨但能踏实取得进展。(A08)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha