港报社评：欲要普选特首，莫让强硬派骑劫--经济日报4月8日

泛民方面，李柱铭与陈方安生到访白宫，与美国副总统拜登＂不期而遇＂，拜登表示支持香港的民主发展及高度自治，有报道更指美国国会接受李柱铭建议，将重启《美国－香港政策法》。 中央对香港的最忧虑之一，是外国势力利用香港反华，故对外国尤其美国评论、干预香港事务极为敏感，李柱铭与陈方安生此举，徒添中港之间的猜疑，令中央内部的对港强硬派更有口实，要用高门槛保证特首候选人的安全系数。 建制派与内地方面，近期出现诸如在23条立法前在港试行国家安全法、一旦政改拉倒可由中央颁令香港实行普选等言论，这些建议因不符基本法，应不代表中央想法，却恐怕反映了本地一些建制派与内地对港强硬派的态度，此徒令港人对能否落实市民能接受的普选更添忧虑。 当然不能排除泛民与建制的强硬派摆出高姿态，是要争取更多政改谈判筹码，惟现实上此只会进一步削弱中港之间的互信，拉远双方在政改意见之间的距离，并令温和声音更难得到注意与发挥的空间。 在符合基本法条文下，仍有一定的空间可让中港之间争取共识，履行中央对香港实行普选的承诺，关键是双方都要保持诚意，致力让温和声音成为主流，令谈判虽然艰巨但能踏实取得进展。(A08)