港报社评：垃圾按户量收费，可提供经济诱因--文汇报4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
特区政府昨日宣布在7个屋苑推行垃圾收费试点计划。香港正面对迫在眉睫的废物问题，试点计划是要在实际环境，就各种收费方案积累经验，并找出困难和挑战，以便在厘定最终方案时作参考。事实上，不同的收费方案各有利弊，定额收费实施上较为简单，但不能提供经济诱因令市民减少垃圾量。比较起来，按量收费最可取。＂按户按量收费＂制度具有明显的垃圾减量诱因，每个家庭会因付费而积极回收分类废物，同时减少制造垃圾。而此征费方法亦符合＂污染者付费＂的公平原则。
香港产生的废物量惊人，早在1995年政府已提出开征废物收费，图以经济诱因促使市民减少制造废物，可是建议一直停留在研究和探讨阶段。由于推行废物收费不可再拖延，政府于2012年1月10日发表固体废物征费谘询文件，现在又宣布在7个屋苑推行试点计划，总算是迈出了第一步。
参加此次试点计划的计有淘大花园、柴湾邨、真善美邨、蓝湾半岛、广田邨、德田邨及逸桦园，住户数目约有1万。各屋苑会测试3种收费模式，即按幢按重收费（建议收费为每吨500港元）、按幢按桶收费（每桶66港元）和按户按袋收费（每公升约0.1港元）。屋苑在4月至6月会各自进行1个月的基线调查，搜集现时废物量的数据，然后按进度测试自行选择的按量收费方案5个月。不同的收费方案各有利弊，按幢按重和按幢按桶收费，实施上较为简单，但按幢收费仍然是大锅饭，不能提供经济诱因令每户减少垃圾量。比较起来，按户按袋收费最可取。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha