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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:09 BJT

港报社评：垃圾按户量收费，可提供经济诱因--文汇报4月8日

特区政府昨日宣布在7个屋苑推行垃圾收费试点计划。香港正面对迫在眉睫的废物问题，试点计划是要在实际环境，就各种收费方案积累经验，并找出困难和挑战，以便在厘定最终方案时作参考。事实上，不同的收费方案各有利弊，定额收费实施上较为简单，但不能提供经济诱因令市民减少垃圾量。比较起来，按量收费最可取。＂按户按量收费＂制度具有明显的垃圾减量诱因，每个家庭会因付费而积极回收分类废物，同时减少制造垃圾。而此征费方法亦符合＂污染者付费＂的公平原则。

香港产生的废物量惊人，早在1995年政府已提出开征废物收费，图以经济诱因促使市民减少制造废物，可是建议一直停留在研究和探讨阶段。由于推行废物收费不可再拖延，政府于2012年1月10日发表固体废物征费谘询文件，现在又宣布在7个屋苑推行试点计划，总算是迈出了第一步。

参加此次试点计划的计有淘大花园、柴湾邨、真善美邨、蓝湾半岛、广田邨、德田邨及逸桦园，住户数目约有1万。各屋苑会测试3种收费模式，即按幢按重收费（建议收费为每吨500港元）、按幢按桶收费（每桶66港元）和按户按袋收费（每公升约0.1港元）。屋苑在4月至6月会各自进行1个月的基线调查，搜集现时废物量的数据，然后按进度测试自行选择的按量收费方案5个月。不同的收费方案各有利弊，按幢按重和按幢按桶收费，实施上较为简单，但按幢收费仍然是大锅饭，不能提供经济诱因令每户减少垃圾量。比较起来，按户按袋收费最可取。(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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