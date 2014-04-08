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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:46 BJT

更新版 1-日本经济：2月经常帐五个月来首次回归盈余，但前景不乐观

去年日本经常帐收支承压，因能源费用上升和出口令人失望，导致日本录得一连串的贸易逆差。

这些因素，包括一些制造业向海外转移的结构性转变，削弱了日本出口导向型经济的地位。

若经常帐盈余偏低，或者降至赤字水平，也将令人质疑日本作为全球净债权国的地位，这可能引发对日本如何为其未偿付的政府债务融资的疑问。

几年来日本为了重振经济实施财政刺激，以及人口快速老龄化带动社会福利成本激增，促使日本政府债务与国内生产总值(GDP)之比升至最高水准。

日本去年债务规模为1,017万亿日圆，强化了其在发达国家中负债最重国家的排名。(完) (编译 郑茵/王兴亚/李爽 审校 石冠兰/于春红)
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