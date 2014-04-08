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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在102.90下方的停止单遭到触发

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* 美元兑日圆在102.90下方的停止单遭到触发，低见102.82

* 日经指数下跌逾1.20%，正在带动卖盘

* 美元/日圆下个支撑位为101.71至104.13走势的61.8%回档位102.63

(完)

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