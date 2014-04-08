全球能源：欧盟天然气反向输往乌克兰的计画或因俄罗斯阻挠而胎死腹中

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透伦敦4月7日 - 在基础设施就位的数小时内，天然气即可反向自欧洲流入乌克兰，协助该国应对俄罗斯涨价及切断供应的问题，但是俄罗斯Gazprom 得先点头答应才行得通。
在Gazprom大幅涨价后，乌克兰正与欧盟就自西方进口天然气进行紧急会谈，讨论反向输送天然气的问题。
斯洛伐克管线运营商Eustream一名发言人表示，一旦俄罗斯切断供应，斯洛伐克因其所处位置将成为欧盟最适合将天然气输送至乌克兰的国家；但在俄罗斯经由乌克兰输送天然气至斯洛伐克的四条管线当中，若将任何一条管线输送方向逆转，将违反其与国企Gazprom之间的合同条款。
“若反向输送的话，必须先停止其中一条管线由东向西的流向，而后再反转方向。但这必须取得Gazprom的同意，”该发言人表示。
“Gazprom对此(反向输送)并不赞同，因此这不是一个选项，”他补充说。
Gazprom执行长Alexei Miller在俄罗斯国营电台周六播出的访问当中，质疑天然气反向流至乌克兰的合法性。
而其他天然气供应大国--挪威及荷兰等国官员早已表示，一旦俄罗斯切断供应，他们无法对乌克兰及其他欧洲国家持续提供大量的天然气。
一名产业消息人士稍早向路透表示，在斯洛伐克兴建计量站及进行一些技术调整的费用，约需2,000万欧元(2,700万美元)，且需费时九个月才能完工。(完) (编译 龚芳; 审校 徐文焰)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
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路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha