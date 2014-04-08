中国债市：“12华特斯”发行人破产，私募债兑付违约风险加大--报载

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 在“13中森债”现利息违约之后，中小企业私募债信用风险备受关注。每日经济新闻周二报导，另一只私募债“12华特斯”的发行人浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已被法院受理，为该债项的兑付带来了很大不确定性。
市场人士认为，随着中小企业私募债“兑付潮”的来临,一些比较边缘的行业已成为信用风险集中释放的领域。
报导指出，12华特斯” 发行规模为6,000万元，期限为两年期，发行利率为11%。本期债券的担保包括第三方担保、抵押担保和公司实际控制人担保三项。
报导援引中信证券固定收益研究主管邓海清博士表示称，由于“12华特斯”有较强的担保，所以应该不会出现实质性违约。
资料显示，浙江华特斯聚合物科技有限公司成立于2007年7月24日，注册资本为8,018万元。在当地政府的大力支持下，该公司仅用了3年时间，就完成了从落户到产值突破10亿元的转变。2011年，该公司还定下了完成20亿产值的生产目标。
不过21世纪经济报 道则援引投行人士称，目前发行人破产，涉及的债权人会比较多，而优先受偿事宜也需要协调，是否会发生延期甚至违约还具有不确定性。
数据显示，截至目前，私募债市场已有16只债券到期，今年将有46只中小企业私募债到期，发行总额共计41.43亿元，平均票面利率为8.79%。此外，在还未到期的近400只中小企业私募债中，票面利率10%-15%的共有97只，占比为24%，平均利率为9.24%。
此前中国徐州中森通浩私募债利息违约引发市场关注。但之后有消息人士透露，该期私募债的担保方中海信达将在约一个月内对本期利息进行代偿。 (完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha