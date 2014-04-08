《焦点》三星电子第一季业绩初估略逊预期，因智能手机销售增长放缓

* 第一季营业利润料为8.4万亿韩元，同比下降4.3%

* 业绩初估略逊于市场预期

* 智能手机利润率降低带来压力

路透首尔4月8日 - 韩国三星电子 周二公布，公司很可能连续第二季出现利润下滑，因为智能手机销量增长放慢继续压低获利。

三星初估1-3月当季营业利润下滑4.3%至8.4万亿(兆)韩元(79.6亿美元)，略低于汤森路透I/B/E/S访问40名分析师平均预期的8.5万亿韩元。

三星是全球最大的智能手机生产商，公司冀望将于周五全球发售的Galaxy S5手机能够止住下滑势头，证明该公司在手机创新方面仍然后劲十足。

不过Galaxy S5在韩国市场销售情况开局低迷，因为在国内市场的推出恰好赶上当局暂时禁止移动运营商销售手机，而且有人批评这一新产品缺乏新亮点。

三星对S5的定价较S4低了约10%，即便其主要竞争对手苹果 预计要等到9月才会推出新机型。这也凸显出三星目前面临的挑战。该公司还降低了市场推广力度以保持稳定的利润率。

分析师指出，三星在准备迎战三年来首度年度获利下降之际，努力控制零组件成本，及生产诉求更广泛客群产品，将至关重要。

“今年三星需要采取降低成本和削减营销成本等措施以谋求额外成长，”HMC Investment and Securities分析师Greg Roh称。

“在某种程度上，三星为阻止获利下滑除了提高内部效率之外，别无选择。”

三星估计第一季营收为53万亿(兆)韩元，市场预估为54.58万亿韩元。该季财报可能在4月25日出炉。

三星股价周一收高1.2%。