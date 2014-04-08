芝加哥期市：CBOT小麦期货微跌，但作物条件恶化抑制跌幅

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 675.50 -0.75 -0.11% +0.86% 670.45 46
CBOT玉米 498.75 -0.50 -0.10% -0.60% 485.91 58
CBOT大豆 1463.50 -0.75 -0.05% -0.70% 1429.69 57
CBOT稻米 $15.58 -$0.01 -0.10% -1.17% $15.48 50
美国原油 $100.82 $0.38 +0.38% -0.32% $100.68 52
汇率
欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.03% +0.31%
美元/澳元 0.927 0.000 +0.04% -0.18%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张若琪 审校 石冠兰/王兴亚)
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