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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 09:41 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货微跌，但作物条件恶化抑制跌幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 675.50 -0.75 -0.11% +0.86% 670.45 46

CBOT玉米 498.75 -0.50 -0.10% -0.60% 485.91 58

CBOT大豆 1463.50 -0.75 -0.05% -0.70% 1429.69 57

CBOT稻米 $15.58 -$0.01 -0.10% -1.17% $15.48 50

美国原油 $100.82 $0.38 +0.38% -0.32% $100.68 52

汇率

欧元/美元 $1.374 $0.000 +0.03% +0.31%

美元/澳元 0.927 0.000 +0.04% -0.18%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红/张若琪 审校 石冠兰/王兴亚)
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