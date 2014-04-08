全球能源：2030年全球核电装机至少增26%，新增半数位于中国--罗兰贝格

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 尽管2011年日本福岛核电站事故导致一些国家短期或长期停止核电站建设计划，但据全球顶级战略管理咨询公司--罗兰贝格最新报告预计，2030年全球核电装机容量将至少增加26%，即发电机组由目前的435台增至489台，发电能力由372吉瓦（GW）至470GW。
罗兰贝格同时预测，581个规划中或者已经宣布的核电项目中，最多只有123到224个有望实施。这些核电厂遍布几大洲的多个国家：超过一半位于中国，俄罗斯则有16个，印度14个，但在阿联酋、沙特以及越南这些刚开始使用核电的国家，也将有核电厂在建。
此外，一些国家还将开始替换或者小幅增加核电机组（如英国、捷克、乌克兰、韩国，甚至美国），但这都取决于核电机组使用年限能否延长至80年的讨论结果。
报告称，目前核电市场的发展处于十字路口：2030年时，70%的核反应堆将达到40至60年的使用年限，政府必须决定是更新反应堆还是完全用其他能源替换。基于核电运行周期（决定、建设、试运转），2015-2030年将是核电替换市场的关键时期。
报告最后预测，根据主要核电国家（法国、俄罗斯、美国）的核电替换率，以及新兴核电国家（中东和亚洲国家，如孟加拉国）的发展，保守估计2050年时，核电占全球发电总量的比例可能会低于2030年（低于1%左右），但是装机容量将增加35GW。
目前中国商运核电机组17台，装机容量1,474万千瓦。据中国去年初提出的核电中长期发展规划，至2020年，中国核电运行装机容量争取达到4,000万千瓦（40GW）。不过去年下半年起，中国已加快核电建设布局，去年9月国务院提出，到2017年，中国运行核电机组装机容量将达到5,000万千瓦。(完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha