新债招标：国开行一年增发债收益率4.7650%，三年5.2983%--业内人士

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透上海4月8日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期中标收益率为4.7650%，三年期增发债加权中标收益率为5.2983%。
业内人士并透露，三年期品种边际中标收益率为5.3183%，一年和三年期债投标倍数分别为2.78倍和2.71倍。
上周四国开行公告调减本次债券发行规模，将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。
国开行另外两期五年和七年增发债将于北京时间11:10结束。
今日招标各期债具体发行条款如下：
第7-10期增发债
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发行上限 均为50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月14日
起息日 4月8日
分销期 4月14日
上市日 1年：4月16日
3/5/7年：4月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行新一轮福娃债(7-11期)此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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