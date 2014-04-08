新债招标：国开行一年增发债收益率4.7650%，三年5.2983%--业内人士

路透上海4月8日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期中标收益率为4.7650%，三年期增发债加权中标收益率为5.2983%。

业内人士并透露，三年期品种边际中标收益率为5.3183%，一年和三年期债投标倍数分别为2.78倍和2.71倍。

上周四国开行公告调减本次债券发行规模，将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。