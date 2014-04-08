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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 07:17 BJT

****主要国家经济指标预测--4月9日****

路透4月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
       
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段       预估值       前值
    4月9日(三) 
    0030  澳洲消费者信心                                 4月             --       -0.7%
    0130  澳洲房屋融资                                   2月          +2.0%        持平
              投资性房屋融资                                             --       -3.3%
    0300  韩国L货供额(较上年同期)                        2月             --       +7.8%   
    0600  德国贸易收支(亿欧元)                           2月        顺差178     顺差172
              经季节调整的出口(较前月)                                -0.5%       +2.2%
              经季节调整的进口(较前月)                                +0.1%       +4.1%
    0830  英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)               2月       逆差34.0    逆差39.9
              全球商品贸易收支(亿英镑)                             逆差92.0    逆差97.9
    1100  美国抵押贷款市场指数                         4月4日当周        --       356.7
              再融资指数                                                 --     1,391.3
    1400  美国批发(趸售)库存                             2月          +0.5%       +0.7%
              趸售销售                                                +1.0%       -1.8%
    2100  韩国出口物价(较上年同期)                       3月             --       -3.6% 
              进口物价(较上年同期)                                       --       -4.8%
    2301  英国RICS房价差值                               3月           正44        正45
    2350  日本银行放贷(较上年同期)                       3月             --       +2.2% 
    2350  日本机械订单(较前月)                           2月          -3.0%      +13.4%
                      (较上年同期)                                   +17.6%      +23.6%
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                      一周             --   卖超7,636
          外国投资日本股票(亿日圆)                                       --   卖超5,155
    
    4月9-10日
    2300  新西兰采购经理人指数(PMI)                      3月             --       56.20    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：    
  
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段        现值      预估值
    4月8日(二)
    0130  澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                  3月            正1          --    
                           企业信心指数                                 正4          --        
    0500  日本服务业景气判断指数                         3月           57.9          --         
   
    0545  瑞士未经调整的失业率                           3月           3.3%        3.3%    
              经调整的失业率                                           3.2%        3.2%      
    0645  法国预算收支(亿欧元)                           2月        赤字257          --  
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                           2月         逆差34          --   
              进口(亿欧元)                                              396          --       
              出口(亿欧元)                                              362          --       
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                       2月          +1.0%          --      
    0830  英国工业生产(较前月)                           2月          +0.9%       +0.3%     
                  (较上年同期)                                        +2.7%       +2.2%     
              制造业产出(较前月)                                      +1.0%       +0.3%    
                    (较上年同期)                                      +3.8%       +3.1%      
    1130  美国NFIB小企业信心指数                         3月          93.40          --     
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月5日当周      +1.5%          --     
    1215  加拿大房屋开工年率(万户)                       3月          15.68       19.10      
    1230  加拿大建筑许可(较前月)                         2月         -11.6%       -2.7%    
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月5日当周      +2.9%          --      
    2245  新西兰电子卡零售销售(较上月)                   3月           持平          --   
                              (较上年同期)                            +5.1%          --     
    2300  韩国失业率                                     3月           3.5%          -- (完)
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