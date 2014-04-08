主要国家经济指标预测--4月9日****

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透4月9日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 4月 -- -0.7% 0130 澳洲房屋融资 2月 +2.0% 持平 投资性房屋融资 -- -3.3% 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +7.8% 0600 德国贸易收支(亿欧元) 2月 顺差178 顺差172 经季节调整的出口(较前月) -0.5% +2.2% 经季节调整的进口(较前月) +0.1% +4.1% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 2月 逆差34.0 逆差39.9 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差92.0 逆差97.9 1100 美国抵押贷款市场指数 4月4日当周 -- 356.7 再融资指数 -- 1,391.3 1400 美国批发(趸售)库存 2月 +0.5% +0.7% 趸售销售 +1.0% -1.8% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 3月 -- -3.6% 进口物价(较上年同期) -- -4.8% 2301 英国RICS房价差值 3月 正44 正45 2350 日本银行放贷(较上年同期) 3月 -- +2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 2月 -3.0% +13.4% (较上年同期) +17.6% +23.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 卖超7,636 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超5,155 4月9-10日 2300 新西兰采购经理人指数(PMI) 3月 -- 56.20 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 3月 正1 -- 企业信心指数 正4 -- 0500 日本服务业景气判断指数 3月 57.9 -- 0545 瑞士未经调整的失业率 3月 3.3% 3.3% 经调整的失业率 3.2% 3.2% 0645 法国预算收支(亿欧元) 2月 赤字257 -- 0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差34 -- 进口(亿欧元) 396 -- 出口(亿欧元) 362 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 +1.0% -- 0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.9% +0.3% (较上年同期) +2.7% +2.2% 制造业产出(较前月) +1.0% +0.3% (较上年同期) +3.8% +3.1% 1130 美国NFIB小企业信心指数 3月 93.40 -- 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月5日当周 +1.5% -- 1215 加拿大房屋开工年率(万户) 3月 15.68 19.10 1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 -11.6% -2.7% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月5日当周 +2.9% -- 2245 新西兰电子卡零售销售(较上月) 3月 持平 -- (较上年同期) +5.1% -- 2300 韩国失业率 3月 3.5% -- (完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha