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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:49 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，仍在窄幅区间交投

美国周一警告北京当局，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严重的关切”。

有迹象显示，广受欢迎的雅加达市长Joko Widodo已经成为印尼下一任总统的热门候选人，尽管现任总统正在施压，要求其在就任前更加明确地阐述政策。

全球矿产业者力拓 周一表示，将出让Northern Dynasty Minerals 的19.1%股权，之前确定该项目不符合公司的战略。Northern Dynasty Minerals拥有阿拉斯加Pebble大型铜金矿。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/郑茵 审校 孙茉莉/徐文焰)
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