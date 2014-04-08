中国资管：上周银行理财产品发行647款，债券货币类数量减少

路透北京4月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月29-4月4日）68家银行共发行了647款理财产品，发行银行数较上期 报告减少11家，产品发行量减少111款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为28.75% ；非保本型理财产品共461款，市场占比为71.25%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 297 -116 其中：人民币 277 5.26% 外币 20 3.26% 组合投资类 302 5.55% -9 融资类 0 -4 结构性产品 42 6.41% +12 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 28 3.89% 4.13% 1个月至3个月（含） 370 5.35% 5.45% 3个月至6个月（含） 124 5.66% 5.60% 6个月至1年（含） 118 5.65% 5.61% 1年以上 6 6.38% 6.23% 没有无固定期限产品发行 上周45家银行共发行了277款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为4天，最长 为548天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率下滑2 0个基点，最高预期收益率下滑70个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 21 7.58% 3.62% 1个月至3个 153 55.23% 5.24% 月 3个月至6个 53 19.13% 5.49% 月 6个月至1年 47 16.97% 5.76% 1年以上 3 1.08% 6.37% 上周5家银行共发行20款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品15款，平均预期收益率为3.25%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,024款产品到期，所有公布了到期收益率229款产品均实 现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品427款 ，结构性产品49款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.54%，较上期报告下滑8个基 点；外币债券类产品平均到期收益率为1.25%，较上期报告下滑62个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有120款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为民生银行 发行的“非凡理财人民币T10 95期理财产品”，产品期限为717天，投向信贷资产，实现了8.50%的年化收益率。 截至4月4日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有1 11款（占比53.88%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.32%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为42.79%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有11款产品（占比68.75%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以10.27%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有100款产品（占比52.63%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)