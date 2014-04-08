版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:03 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行647款，债券货币类数量减少

路透北京4月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（3月29-4月4日）68家银行共发行了647款理财产品，发行银行数较上期
报告减少11家，产品发行量减少111款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为28.75%
；非保本型理财产品共461款，市场占比为71.25%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     297                       -116
    其中：人民币         277        5.26%
           外币           20        3.26%
    组合投资类           302        5.55%          -9
    融资类                 0                       -4
    结构性产品            42        6.41%          +12
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     28       3.89%          4.13%                          
    1个月至3个月（含） 370       5.35%          5.45%                           
                  
    3个月至6个月（含） 124       5.66%          5.60%          
    6个月至1年（含）   118       5.65%          5.61%          
    1年以上              6       6.38%          6.23%          
    没有无固定期限产品发行

    上周45家银行共发行了277款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为4天，最长
为548天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率下滑2
0个基点，最高预期收益率下滑70个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款   占比     平均预期年收益率
              ）                      
 1个月以下    21              7.58%   3.62%
 1个月至3个   153            55.23%   5.24%
 月                                   
 3个月至6个   53             19.13%   5.49%
 月                                   
 6个月至1年   47             16.97%   5.76%
 1年以上      3               1.08%   6.37%
 
    上周5家银行共发行20款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品15款，平均预期收益率为3.25%。
  
    
    **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1,024款产品到期，所有公布了到期收益率229款产品均实
现最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品427款
，结构性产品49款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.54%，较上期报告下滑8个基
点；外币债券类产品平均到期收益率为1.25%，较上期报告下滑62个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有120款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为民生银行  发行的“非凡理财人民币T10
95期理财产品”，产品期限为717天，投向信贷资产，实现了8.50%的年化收益率。

    截至4月4日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有1
11款（占比53.88%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.32%。其中，花旗银行的“百
达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为42.79%。 
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有11款产品（占比68.75%）
近一年累计收益率为正，招商银行  的“德盛总回报亚洲股票基金链接
”产品以10.27%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中
，有100款产品（占比52.63%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐