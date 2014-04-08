中国资管：上周银行理财产品发行647款，债券货币类数量减少

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京4月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（3月29-4月4日）68家银行共发行了647款理财产品，发行银行数较上期 报告减少11家，产品发行量减少111款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共186款，市场占比为28.75% ；非保本型理财产品共461款，市场占比为71.25%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 297 -116 其中：人民币 277 5.26% 外币 20 3.26% 组合投资类 302 5.55% -9 融资类 0 -4 结构性产品 42 6.41% +12 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 28 3.89% 4.13% 1个月至3个月（含） 370 5.35% 5.45% 3个月至6个月（含） 124 5.66% 5.60% 6个月至1年（含） 118 5.65% 5.61% 1年以上 6 6.38% 6.23% 没有无固定期限产品发行 上周45家银行共发行了277款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为4天，最长 为548天；预期年化收益率最低2.30%，最高为7.00%，与上期报告相比最低预期收益率下滑2 0个基点，最高预期收益率下滑70个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 21 7.58% 3.62% 1个月至3个 153 55.23% 5.24% 月 3个月至6个 53 19.13% 5.49% 月 6个月至1年 47 16.97% 5.76% 1年以上 3 1.08% 6.37% 上周5家银行共发行20款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品15款，平均预期收益率为3.25%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1,024款产品到期，所有公布了到期收益率229款产品均实 现最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品427款 ，结构性产品49款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.54%，较上期报告下滑8个基 点；外币债券类产品平均到期收益率为1.25%，较上期报告下滑62个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有120款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为民生银行 发行的“非凡理财人民币T10 95期理财产品”，产品期限为717天，投向信贷资产，实现了8.50%的年化收益率。 截至4月4日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有1 11款（占比53.88%），所有产品近一年的平均净值增长率为2.32%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为42.79%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有11款产品（占比68.75%） 近一年累计收益率为正，招商银行 的“德盛总回报亚洲股票基金链接 ”产品以10.27%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中 ，有100款产品（占比52.63%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha