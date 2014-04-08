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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:58 BJT

日本股市：下跌，因美国科技股下挫且日本央行料按兵不动

路透东京4月8日 - 日股周二下跌，之前美国科技股突然下挫促使投资避险，而且日本央行今日稍晚的政策声明中料不会公布新的刺激计划。

日经指数 跌1.2%至14,638.09点，为一周半最低水准，表现落后于美股和其他周边股市。

“美股下跌的影响不可避免。许多市场人士都在场外观望，这使得市场更容易出现单向走势。投资者要等待企业财报公布再出手，”一日系券商交易员表示。

过去几日美股下跌，其中科技股领跌。这打击日本科技股，软银 跌3%至五周低点；雅虎日本 跌3.9%至五个月低位。

投资者预计日本央行周二结束为期两天的政策会议时，不会出台新的经济支持举措。

券商和金融等类股跌幅较大，回吐上周部分涨幅。

券商类股 跌2.7%，其他金融类股 跌2.5%。

东证股价指数 跌1.6%至1,177.29点。(完)
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