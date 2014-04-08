日本股市：下跌，因美国科技股下挫且日本央行料按兵不动

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透东京4月8日 - 日股周二下跌，之前美国科技股突然下挫促使投资避险，而且日本央行今日稍晚的政策声明中料不会公布新的刺激计划。
日经指数 跌1.2%至14,638.09点，为一周半最低水准，表现落后于美股和其他周边股市。
“美股下跌的影响不可避免。许多市场人士都在场外观望，这使得市场更容易出现单向走势。投资者要等待企业财报公布再出手，”一日系券商交易员表示。
过去几日美股下跌，其中科技股领跌。这打击日本科技股，软银 跌3%至五周低点；雅虎日本 跌3.9%至五个月低位。
投资者预计日本央行周二结束为期两天的政策会议时，不会出台新的经济支持举措。
券商和金融等类股跌幅较大，回吐上周部分涨幅。
券商类股 跌2.7%，其他金融类股 跌2.5%。
东证股价指数 跌1.6%至1,177.29点。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha