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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 09:57 BJT

《汇市简讯》NAB企业调查好坏参半，澳元兑美元反应冷淡

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* 澳洲国民银行(NAB)3月企业信心指数从上月的正7跌至正4；现况指数则从零升至正1

* 澳元兑美元对该调查报告反应冷淡，日内仍小升

* 澳元/美元的强劲阻力位约在0.9310

* 在0.9250之前有买家，在0.9300前则有卖家。(完)

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