中港个股：中铁冀中央支持铁路发展措施，可助加快应收账回收及降负债

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 中国中铁股份 周二表示，中央设立铁路发展基金将有利公司加快回收铁路项目的应收账，并可望降低公司的负债率。
铁路建设是中铁基建业务的主要部份，过去铁路工程修建规模庞大，但行业资金缺乏，造成中铁在这方面的应收账较多。中铁董事长李长进在记者会表示，国务院常务会议提出的铁路投融资改革，包括成立铁路发展基金、发债券、引导金融机构投资铁路等措拖，均将对中铁非常利好。
＂之前国家、地方政府、铁总公司和老百姓等对修建铁路的积极性很高，但钱从何来呢？＂李长进说，若上述措施落实将可为铁路行业提供资金。
＂我们在铁路的应收账有望加快回收，公司一半的应收账属于铁路拖欠，铁路有钱的话，可令我们的应收账得到缓解，对公司非常利好。＂他说。
截至去年底，中铁的贸易应收账和应收票据总额达1,339亿元人民币，按年增加24.9%；资产负债率按年上升0.6个百分点至84.6%。
李长进表示，公司的负债较高，存货和应收账共计达到3,000多亿元，但相信负债应已见顶，因公司此前在升级转型方面做了一些功夫并已经逐渐到位，且在投资方面也已到了峰值，未来在投资方面的开支会慢慢减少，加上预期应收账可望降低及与银行合作调整负债，这些因素都会令负债水平逐渐下降。
中国国务院上周召开常务会议表示，将设立铁路发展基金，加快铁路尤其是中西部铁路建设。今年全国铁路预计投产新线6,600公里以上，比去年增加1,000多公里。其中国家投资近80%将投向中西部地区。
在海外发展方面，李长进表示去年中铁的海外订单完成70亿美元，海外收入约230亿元人民币，公司的目标是未来海外订单达200亿美元，海外收入达100亿美元，并相信三年来可以达到。
不过，他亦指出海外市场的不确定性较大，周期比较长，公司会抱积极稳妥的态度去参与。中铁前几年在伊朗签订铁路合同，但目前仍未开始实施。但相信周边地沿的铁路项目应较快能启动，包括中国/老挝、中国/越南和中国/缅甸铁路等。
中铁H股午盘中段股价升0.52%，报3.84港元。过去一个月累计升16%。 (完)
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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