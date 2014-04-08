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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:11 BJT

路透调查：韩国央行周四料连续11个月维持利率在2.50%不变

调查中回覆者还表示，4月的利率决定不会出乎市场意料，投资者可能把注意力集中在利率决定宣布后李柱烈的新闻发布会上，以寻找未来政策的线索。

受访的31位分析师中有24位对央行下一次政策动向给出明确看法。其中20位认为央行下次调整利率将是升息，预估的时间范围在今年第三季至明年最后一季。

四位认为央行会降息，其余七位认为今年剩下时间里利率将维持不变。(完)

(编译 于春红/郑茵 审校 侯向明)
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