香港个股：金蝶国际拟发行最多1.75亿美元可换股债券，早盘曾跌近10%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透香港4月8日 - 中国企业管理软件产品开发商--金蝶国际 周二称，公司拟发行最多1.75亿美元可换股债券，作发展业务及偿债等用途，早盘股价曾跌近10%至两个月低位。
金蝶国际于联交所一份声明中称，公司拟发行本金额为1.5亿美元于2019年到期之有担保可换股债券，息率为4%，同时授出2,500万美元之选择性债券。
公司表示，是次发债所得款项净额最多1.719亿美元，将用于云管理投资及尤其是移动互联网技术、偿还现有银行贷款、策略投资及收购事项，以及运营资金与一般公司用途。
债券的发行价为本金额之100%，每半年支付一次利息，初步换股价为每股3.9港元，较周一收市价2.91港元有34%溢价，可兑换最多3.48亿股股份，相当于经扩大后股本12.02%。
该股今早一度跌近10%，低探2.62港元的两个月低位。香港时间10:08，该股跌7.22%，报2.7港元；大市恒生指数 则升0.23%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha