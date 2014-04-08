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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:12 BJT

香港个股：金蝶国际拟发行最多1.75亿美元可换股债券，早盘曾跌近10%

路透香港4月8日 - 中国企业管理软件产品开发商--金蝶国际 周二称，公司拟发行最多1.75亿美元可换股债券，作发展业务及偿债等用途，早盘股价曾跌近10%至两个月低位。

金蝶国际于联交所一份声明中称，公司拟发行本金额为1.5亿美元于2019年到期之有担保可换股债券，息率为4%，同时授出2,500万美元之选择性债券。

公司表示，是次发债所得款项净额最多1.719亿美元，将用于云管理投资及尤其是移动互联网技术、偿还现有银行贷款、策略投资及收购事项，以及运营资金与一般公司用途。

债券的发行价为本金额之100%，每半年支付一次利息，初步换股价为每股3.9港元，较周一收市价2.91港元有34%溢价，可兑换最多3.48亿股股份，相当于经扩大后股本12.02%。

该股今早一度跌近10%，低探2.62港元的两个月低位。香港时间10:08，该股跌7.22%，报2.7港元；大市恒生指数 则升0.23%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
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