台湾债市：指标券殖利率早盘趋跌，追价力道不足阻碍表现

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北4月8日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周二早盘小幅走低，在交投题材欠缺之际随美债续跌，但盘中追价力道不足，无法越过上日低位，交易员料今日该券殖利率大幅走低的机会不大，仍偏向在低档位置狭幅整理。
交易员表示，交易商在此价位仍感到犹豫，主要是美国经济数据其实不算太坏，加上美国时间周三将发布美国联邦储备理事会(FED/美联储)的3月会议纪录，也令场上观望情绪转浓，宁可静观其变。
〞看起来追价是追不下去，除非FED会议纪录有什么爆炸性的消息。〞一位本地银行交易员表示。
市场人士指出，五年券103/4两日来已跌约3基点，短线的获利了结卖盘亦限缩了殖利率续跌的幅度，而近日见大型行库进驻的10年债103/6 ，表现较五年强劲，早盘低位1.5710%已抵三周的盘中新低，但交易员料进一步突破1.57%需要更多利多襄助。
10年券的盘中前低为3月19日的1.5650%。
美国公债价格周一上涨，延续上周升势，因美股进一步大跌引发对公债的避险买盘，30年期公债收益率(殖利率)降至一周最低。指标10年期公债价格 涨9/32，收益率报2.692%，较上周五尾盘跌3个基点。
交易员观察市场动态：
* 美国10年债殖利率上日跌破2.70%，亚洲早盘在2.70%附近游走，表现平稳
* 台湾五年公债103/4早盘在1.90%附近似取得均衡，后市方向仍不明
* 10年债有大型行库加持，且受银行配置部位需求青睐，走势强于五年债
* FED的3月会议纪录为本周较大变数，场上心态转趋保守
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.080-1.10%
* 10年公债103/6 ：1.565-1.58%
本地时间10:15时最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.45基点报1.0900%。
* 10年公债103/6殖利率跌0.9基点报1.5710%。
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