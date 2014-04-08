中国资管：上周39款集合信托产品发行，发行量环比增加8款

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京4月8日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（3月29日-4月4日）共有19家信托公司发行了39款集合信托产品，发行量环比增加8款，增幅25.81%。
39款新发行产品均公布了募集规模，平均计划募集规模为2.81亿元，环比增加0.22亿元，增幅为8.33%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为109.42亿元，环比增加29.13亿元，增幅为36.28%。
其中，募集规模最大的是苏州信托发行的“苏信财富-华荣（增强配置）集合资金信托计划”，募集规模为15.00亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。
从期限上看，39款新发行产品中，共有37款公布了期限，平均期限28.81个月，环比延长5.07个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 4 9.37% 上升0.42个百分点
24个月期 21 10.02% 上升0.05个百分点
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了20款，房地产领域产品发行了8款，基础设施领域产品发行了7款，证券投资和金融领域产品各发行了2款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了15款，权益投资类产品发行了11款，债权投资类产品发行了5款，股权投资类产品发行了4款，组合运用和证券投资类产品各发行了2款。
**成立集合信托产品52款**
上周共有23家信托公司成立了52款集合信托产品，成立数量环比增加6款，增幅13.04%。
52款成立产品中，48款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.93亿元，环比下降0.55亿元，降幅为37.16%。
其中，陆家嘴信托成立的“中南控股房地产投资2号集合资金信托计”募集资金规模最大，达6.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用投资类产品。
上周共有39款新成立产品公布了期限，平均期限20.23个月，环比缩短20.69个月。上周共有10款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.56%，环比下跌0.52个百分点。
从资金运用领域来看，金融领域产品成立了20款，工商企业领域产品成立了9款，房地产和基础设施领域产品各成立了8款，证券投资领域产品成立了4款，其他领域产品成立了3款。
从资金运用方式来看，权益投资类产品成立了24款，贷款运用类产品成立了15款，证券投资类产品成立了4款，股权投资、债权投资、组合运用类产品各成立了2款，其他类产品成立了3款。（完） (整理 李贺; 审校 谢衡/黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha