欧洲个股：瑞士信贷协助美国富人逃税，美方可能发起新调查

路透苏黎世4月7日 - 瑞士信贷 协助美国富人逃税可能面临新的调查，此前纽约州最高金融监管机构要求调阅该行文件。

瑞士第二大银行瑞士信贷上周表示已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉。该消息令人寄望该行即将了结美国税务争端。 。

但一名知情人士对路透表示，纽约州金融服务局局长Benjamin Lawsky正在审查瑞士信贷对于协助客户避税一事是否欺骗纽约当局，这可能导致该行再度遭到调查。

瑞士信贷股价周一在苏黎世下跌2.6%至28.69瑞郎，表现逊于欧洲600银行指数 ，后者跌1%。

“围绕瑞士信贷的这些法律问题仍都存有大量不确定性，”Swisscanto瑞士股票投资组合经理Peter Stenz表示。该公司是瑞士信贷50家大股东之一。

瑞士信贷拒绝置评。

瑞士信贷、瑞士宝盛集团 和英国汇丰控股 旗下瑞士分行等十多家瑞士银行遭遇美国刑事调查。许多小银行已同意配合美国当局，以减轻可能面临的处罚。(完)