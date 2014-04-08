中国新债：进出口行周五将增发至多60亿元固息债，期限三年

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(11日)在银行间债市招标发行至多60亿元人民币固息债，期限三年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。
该期债起息日为2014年4月2日，缴款日为4月15日，到期日为2017年4月2日，本期债券上市后同2014年第二十二期金融债券合并交易。
以下为具体发行条款：
2011年22期增发债
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招标规模上限 60亿元
期限/计息方式 三年固息
招标时间 4月11日下午14:00-15:00
招标方式 多重价格中标（美国式）
缴款日 4月15日
起息日 4月2日
发行期 4月11日-4月15日
上市日 4月21日
基本承销额 无
承揽费 0.05%
-------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha