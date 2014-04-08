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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:40 BJT

中国新债：进出口行周五将增发至多60亿元固息债，期限三年

路透上海4月8日 - 中国进出口银行周二公告称，将于本周五(11日)在银行间债市招标发行至多60亿元人民币固息债，期限三年。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为2014年第二十二期三年期固定利率金融债的增发债券，票面利率为5.2393%，将采用多重价格中标(美国式)招标方式。

该期债起息日为2014年4月2日，缴款日为4月15日，到期日为2017年4月2日，本期债券上市后同2014年第二十二期金融债券合并交易。

以下为具体发行条款：

2011年22期增发债

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招标规模上限 60亿元

期限/计息方式 三年固息

招标时间 4月11日下午14:00-15:00

招标方式 多重价格中标（美国式）

缴款日 4月15日

起息日 4月2日

发行期 4月11日-4月15日

上市日 4月21日

基本承销额 无

承揽费 0.05%

-------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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