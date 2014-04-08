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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:44 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易小跌，因央行干预且外资动向不明

路透台北4月8日 - 台币兑美元 周二早盘实质交易小跌。交易员表示，央行干预汇市力道加大，再加上盘初外资动向不明显，令盘势陷入狭幅整理，成交量亦萎缩。

交易员表示，由于台币升势受阻，今早见进口商追买美元，成交价位多落在30.24-30.25间。出口商则趁机在30.26附近抛汇，但也有不少持观望态度。

汇银人士认为，央行昨日提前通知不得挂出大额美元卖单，本就是台币升值幅度扩大后的必然动作，此举不足为奇。更须关注的是外资后续动向，这才是决定台币升贬的关键。

〞还要看韩元，除非升破1,050，否则台币不易升过30.20。" 一位本地银行交易员称。

交易员预估，今日实质交易区间暂看30.22-30.28。早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.241-30.259，上日台币实质交易区间主要在30.222-30.249。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币盘初折价幅度略为扩大；一个月远汇报价 早盘在30.214/30.225左右，上日纽约盘收在30.205。

本地时间10:21，台股微涨0.06%报8,882.20点;韩元兑美元 微幅走升，报1,053.7。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.22-30.28

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