路透专访：台股冀望晋升已开发市场，降低中国A股纳入新兴市场冲击--证交所

* 中国A股可望纳入MSCI新兴市场指数，台股将受冲击

* 松绑投资限制等，以已开发市场指数为要务

* 商品多元化与强化公司治理，吸纳多元资金以降低冲击

记者 董永年

路透台北4月9日 - 针对中国A股有望纳入MSCI新兴市场指数，台湾证交所周三表示，届时台股权重料受到排挤，此前将努力争取晋升已开发市场指数的机会，并藉产品创新与提升挂牌企业体质，以广纳各类资金投资台股以降低冲击。

证交所总经理林火灯在接受路透专访时称，台湾自2006年起即向国际指数编制机构MSCI明晟 、富时(FTSE)争取升等，但始终因市场不够开放而落空。但金管会主委曾铭宗上任后积极松绑限制，今年证交所也恢复与MSCI等的接触，重燃加入已开发市场的希望之火。

林火灯认为，中国A股纳入MSCI新兴市场指数是迟早的事。由于台股在新兴市场指数的权重仅次于中国、韩国。中国的权重上扬，会让以该指数为指标进行配置的机构投资人将资金抽离台湾。

“我们会受到排挤，这是事实。所以进入(已开发市场)是必要的。 ”他说。

不过林火灯强调，缺乏境外外汇市场这类造成无法升等的原因，已不是证交所层级的权责，需交由金管会与央行进行沟通改善。

MSCI日前宣布，拟将中国A股加入新兴市场指数 ，并已启动相关咨询程序，开始与市场参与者进行磋商，估计6月中旬将作出决定。在指数调整计划获得通过后，估计一年内会有120亿美元资金投向A股。

MSCI的权重调整将分步进行，首先拟按A股可投资流通市值的5%纳入新兴市场指数等相应综合指数，即A股在新兴市场指数的权重从零增至0.6%，包括A股、H股等在内的中国权重由目前的18.9%提高至19.9%。

根据MSCI在去年6月中的年度市场分类结果，台湾仍维持在新兴市场，并持续列入已开发市场潜在名单。

台湾已达多项已开发市场标准，例如经济发展、市场规模及流动性。惟市场进入便利性为无法升等的主要原因，亟需改善的项目仍为无境外外汇市场、无法消除资金提前到位(pre-funding)疑虑、ID制度缺乏弹性使场外交易及资产移转难以实行等三项。

MSCI在2月12日最新发表的第一季各项指数调整中，台股在新兴市场指数的权重，自11.91%微幅下调至11.90%。

**强化商品多元与公司治理**

除持续建议松绑投资限制外，林火灯表示，证交所也透过编纂各类指数与成立公司治理中心以强化挂牌企业的资讯透明度，希望开发不同类别的资金投入台股。

他透露，由于台股现金殖利率达3%，且企业资讯透明度较高，证交所已成功引进管理规模达112兆日圆的日本退休投资基金(GPIF)投资台股，让日本占外资投资台股的比重，自两年前的0.25%提升至1.5%。

“日本公务员退休基金相当保守，要他们投资已开发市场以外的标的不容易。”他说。

林火灯表示，证交所已编纂包括以大量雇用劳工企业为成分股的“就业99指数”，吸引了劳工退休基金采用。此外，也纳入具公司治理要素的“企业经营101指数”以及“高股息、低波动指数”，可望开发像是校务基金等投资台股。