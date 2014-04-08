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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 10:52 BJT

德国召见朝鲜驻德大使，抗议朝鲜核试验声明

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林4月7日 - 德国周一召见朝鲜驻德大使，抗议朝鲜计划进行新一次核试验的声明。

“因朝鲜政府发布进行新一次核试验的声明，外交部召见了朝鲜大使Ri Si Hong。”德国外交部称。

“外交部强烈呼吁朝鲜政府采取缓解紧张局势的努力，恢复旨在解决（朝鲜）核问题的对话。”

德国外交部警告称，如果朝鲜一意孤行，国际社会将予以严厉制裁。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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