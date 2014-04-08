更新版 1-新债招标：国开增发债低于二级，减量发行与缩量正回购均有助益

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 国开行周二招标新债中标结果多低于二级市场
* 认购倍数显示机构需求尚可
* 国开行减量发行与央行温和正回购均提供助益 (新增评论)
路透上海4月8日 - 中国国家开发银行 周二增发的四期固息债，中标结果均低于二级市场。市场人士表示，今日央行正回购操作量低于市场预期，资金面继续维持宽松，且国开行调减本次发行规模，亦对今日新债招标提供助益，致中标结果显示需求尚可。
“央行今天正回购量比较少是很大原因吧，不过关键还在于国开减量发行，还取消了10年期，所以结果会相对比较低。”华南一参与投标的交易员表示。
上周四国开行公告，调减本次债券发行规模，将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。
华中一银行交易员则认为，从参与投标的机构来看，银行配置还是主体，而且一级半市场的成交也还可以，与资金面一直宽松有关。只是对后市方向还是看不清楚，还是保守观望策略为主。
银行间市场资金面周二未因存款准备金补缴冲击而明显承压，整体供求仍属均衡；受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。
今日国开新债招标情况如下：
一年 三年 五年 七年
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票面利率 4.7650% 5.2983% 5.5027% 5.6668%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.3183% -- 5.6793%
认购倍数 2.78 2.71 2.61 3.29
在本周正回购到期规模明显增加的情况下，中国央行公开市场今日合计进行了630亿元人民币正回购操作，其中14天期操作规模470亿元，中标利率持稳在3.80%，28天期操作规模160亿元，中标利率亦保持在4.0%不变,较上周同期操作量有所减少。
银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 中，一、三、五、和七年期品种最新收益率分别为4.8887%、5.3554%、5.5443%和5.6897%。
各期债具体发行条款如下：
第7-10期增发债
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发行上限 均为50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月14日
起息日 4月8日
分销期 4月14日
上市日 1年：4月16日
3/5/7年：4月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行新一轮福娃债(7-11期)此前招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
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