《Kemp专栏》油价波动率至最低水准，原油步入新时代

**OPEC影响力不再**

结果之一就是，目前鲜有市场人士或媒体讨论石油等化石燃料储备触顶或耗尽一事。

由于油价稳定，关于市场中投机活动的争议几乎消声匿迹。

另一个结果就是，投资人对买进并持有大宗商品的策略大多失去兴致；这项策略多仰赖石油等燃料愈发稀少而昂贵才有效果。

专攻石油的对冲基金数量也开始减少，机构投资者在基于大宗商品的产品上配置的资产比例亦下降。

交易活动已由针对油价进行交易的银行、对冲基金及共同基金，转移至主要从事套利的商家及大型石油企业的交易部门。

从更偏全球策略的角度看来，波斯湾沿岸传统石油出口大国的影响力也不可同日而语，因为不论现在或未来，替代能源都变得更加唾手可得。

石油供应在地理位置上更加分散，削弱了政治面及供应面的风险。

2014年石油市场开始重现1950及1960年代市场的面貌，这并非巧合，因为美国在当时也曾在全球油市扮演边际生产者的角色；美国石油产业相当庞大、稳定且未被垄断。

石油市场向来具有景气循环的特性。油价的长期波动更倾向于明斯基(Hyman Minsky)所主张的论调(1986年写有“稳住不稳定的经济”)，而非Francis Fukuyama的论点(1992年写有“历史的终结与最后之人”)。