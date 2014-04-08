《Kemp专栏》油价波动率至最低水准，原油步入新时代

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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**OPEC影响力不再**
结果之一就是，目前鲜有市场人士或媒体讨论石油等化石燃料储备触顶或耗尽一事。
由于油价稳定，关于市场中投机活动的争议几乎消声匿迹。
另一个结果就是，投资人对买进并持有大宗商品的策略大多失去兴致；这项策略多仰赖石油等燃料愈发稀少而昂贵才有效果。
专攻石油的对冲基金数量也开始减少，机构投资者在基于大宗商品的产品上配置的资产比例亦下降。
交易活动已由针对油价进行交易的银行、对冲基金及共同基金，转移至主要从事套利的商家及大型石油企业的交易部门。
从更偏全球策略的角度看来，波斯湾沿岸传统石油出口大国的影响力也不可同日而语，因为不论现在或未来，替代能源都变得更加唾手可得。
石油供应在地理位置上更加分散，削弱了政治面及供应面的风险。
2014年石油市场开始重现1950及1960年代市场的面貌，这并非巧合，因为美国在当时也曾在全球油市扮演边际生产者的角色；美国石油产业相当庞大、稳定且未被垄断。
石油市场向来具有景气循环的特性。油价的长期波动更倾向于明斯基(Hyman Minsky)所主张的论调(1986年写有“稳住不稳定的经济”)，而非Francis Fukuyama的论点(1992年写有“历史的终结与最后之人”)。
随着人们更加自满，当前的平静状态终将播下毁灭的种子。但在此同时，市场显然确定已进入一个新的世代，与石油的生产、运输、精炼、风险管理以及消费有关的每个人的角色都在发生转变。(完) (译文审校 田建华/高琦/徐文焰)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交