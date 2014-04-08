中国债券：12华特斯破产正在沟通代偿，尚无债权人提出提前回购要求

路透上海4月8日 - 中国私募债市场正在成为信用风险的高发地，继13中森债 3月底出现利息支付违约将由担保方代偿后，12华特斯 发行人浙江华特斯聚合物科技有限公司3月份已向法院申请破产重整的消息也浮出水面，该只债券下一个付息日（今年7月23日）大概率将由担保方代偿。

该私募债主承销商东莞证券相关负责人周二告诉路透，目前正在沟通发行人，担保方和当地政府等各方，债券的担保情况也比较充足，确保本息如期支付，在正常的兑付日期之外，还没有债权人提出提前回购。

“（发行人失去偿债能力）也有多方面的原因，行业的因素，产业结构调整的影响，等等。”该负责人介绍。

路透债券发行人数据显示，12华特斯发行人主营化纤纺织产品，私募债2013年1月23日发行，期限为两年期，发行规模为6,000万人民币，发行利率为11%。

该只债券每半年付息一次，到期还本，并在第18个月设置投资者回售选择权，这意味着今年7月23日，该私募债将迎来约定的回售选择日期。

不过，按照此前私募债领域的案例，一些债权人在相关事件触发后，就要求召开债权人持有人会议，并要求发行人立即提前回购，如13洛矿PPN001此前因失去相关上市公司控制权，就被广州农商行等机构提出无条件回购，而非等到正常的还本兑付日。

前述主承负责人告诉路透，目前还没有债权人提出提前回购的要求，接下来的进展要看本月21日召开的债权人会议情况。

根据发行人注册所在地浙江安吉当地法院的公告，法院已于3月7日受理了发行人的破产重整一案，并给了三十日时间受理债权人申报债权，这意味着截至目前债权人的申报工作已接近尾声。

而具体的债务清偿安排，将有待4月21日在当地召开的第一次债权人持有会议决定情况。

该负责人认为，12华特斯的担保情况比较充足，"确保不发生兑付违约，是大家都希望看到的情况。"他说。

该只债券有多重保障担保，担保方天龙控股集团提供全额无条件不可撤消的连带责任保证担保，发行人还以其拥有及关联的国有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人还提供了个人财产的全额无条件不可撤消连带责任保证担保。

不过发行人公司经营的融资风险确实较高，负债结构以流动负债为主，2010年到2012年三年流动负债占负债总额的比例均超过90%，并逐年提高至97.22%,显示公司流动性压力较大，私募债募集之初的目的也是为了偿还银行借款。