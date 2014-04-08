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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 11:06 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在日本央行宣布政策不变后小升

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* 日本央行在今日的会议一致决定维持政策不变

* 日本央行对前景的看法维持不变，称经济持续温和复苏

* 美元兑日圆在宣布决议后小幅上涨，在103.00附近徘徊

* 市场如今关注日本央行总裁黑田东彦的记者会，以寻求更多指引。(完)

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