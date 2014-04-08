更新版 1-中国公开市场：补缴存准压力下央行正回购缩量，单日转为净投放

* 央行今日公开市场正回购操作缩量，单日并呈净投放态势

* 适逢月初存准调整日，补缴规模较大

* 央行缩量显呵护市场之心，稳健货币政策暂未见转变迹象

* 市场对此反应亦偏中性 (新增更多评论和背景)

路透上海4月8日 - 中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

他们并指出，机构对一季度宏观经济增速放缓基本达成共识，刺激经济增长应会财政政策先行，正回购今日缩量且呈净投放资金格局，应为央行权宜之计，市场对此反应亦偏中性。

“今天(正回购操作)量的一个变化，是央行希望稳定住短期利率，政策上看不出变化的味道，和短期补缴存准的因素有关。”国泰君安研究所首席债券分析师徐寒飞称。

中国央行公开市场今日合计进行了630亿元人民币正回购操作，其中14天期操作规模470亿元，中标利率持稳在3.80%；28天期操作规模160亿元，中标利率亦保持在4.0%不变。

本周公开市场合计有2,320亿元正回购到期，其中周二和周四分别为1,000亿元和1,320亿元到期，无逆回购、央票到期。路透据此计算，今日净投放370亿元。

机构对今日补缴规模预期略有偏差，部分交易员预期在5,000-6,000亿元人民币；“相比补缴规模，今天也就释放了300多亿。”南京银行交易员王强松称。

他并指出，从央行近期论调来看，前期稳健政策还在延续，谈货币政策的放松还为时过早，而今日14天正回购继续担纲主力，28天正回购操作量略少，“14天更适合微调，未来(资金)大幅趋紧的可能性也不大。”

上周公布的中国央行货币政策委员会第一季度例会称，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策，将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。

机构还关注本周后段将开始公布的最新经济数据，包括周四的3月进出口贸易及周五居民消费者价格指数(CPI)等关键经济指标。

“我们估算的一季度经济肯定在7.5%的底线之下，7.3%左右，或者再低一点，还有待于本周宏观数据进一步发布，进出口数据对整个资金面会有解释作用，周五是CPI和PPI(工业生产者出厂价格指数)，也能看出宏观经济最新走势。”王强松称。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于 年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。中国经济增 速放缓基本已成定局，而国务院常务会议本周释放的稳增长信号明显，助燃市场的政策放松 预期。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

早盘二级市场走势较为平稳，现券市场上主要利率产品收益率变化不大，货币市场隔夜回购加权利率变化不大，七天主要受开盘价引导上涨，总体资金面维持宽松。

上周面对银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末再度重启14天正回购。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) 630

(周四) 待定

逆回购 (周二) --

(周四) 待定

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 2,320

逆回购到期 --

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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**公开市场回购及央票未到期表格