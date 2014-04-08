版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:33 BJT

中国货币市场：资金供求均衡存准补缴扰动不大，公开市场净投放稳人心

路透北京4月8日 - 中国银行间市场资金面周二未因存款准备金补缴冲击而明显承压，整体供求仍属均衡；一方面受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。

资金价格方面，主要质押式回购加权利率 中隔夜和14天持稳，但七天受开盘定价影响跳涨近60个基点(bp)，交易人士认为，盘初市场情绪一度谨慎，是推高后者开盘利率的原因。

“早上一开始，隔夜、七天需求旺盛但供给很少，但还是能比较快地平掉头寸，后来这两个期限融出意愿逐渐有改善，特别是隔夜的，14天及以上的今天一直供给不错。”上海一券商交易员称。

一股份制银行交易员表示，早晨刚来机构预期偏谨慎，这或是七天回购开盘利率较上交易日走高的原因，不过当前各期限供给还是比较多的，没有说过剩，但比较均衡，如果想借还是能借到的。

“今天毕竟是季度初首个存准缴款，机构都预期规模偏大，所以提前做好准备。”她说。

申银万国证券此前预计，根据历史3月底季末拉存款量来估计，本次法定存款准备金清算会流出资金约5,000-6,000亿元。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

华南一银行交易员并提到，公开市场今天单日净投放，或是央行考虑到缴准量级较大，所以适度调整正回购规模，安抚人心。

中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7249 2.7308 -0.59

七天 3.5910 3.0166 +57.44

14天 4.2348 4.2085 +2.63

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3650 1.8650 +150.00

七天 3.6250 1.5450 +208.00

14天 3.7100 3.2800 +43.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.7560 2.8100 -5.40

七天 3.6300 3.0140 +61.60

14天 4.2100 4.2768 -6.68

Shibor

其中:隔夜 2.7130 2.7630 -5.00

七天 3.5910 2.9970 +59.40

三个月 5.5000 5.5000 +0.00

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐