中国货币市场：资金供求均衡存准补缴扰动不大，公开市场净投放稳人心

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透北京4月8日 - 中国银行间市场资金面周二未因存款准备金补缴冲击而明显承压，整体供求仍属均衡；一方面受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。
资金价格方面，主要质押式回购加权利率 中隔夜和14天持稳，但七天受开盘定价影响跳涨近60个基点(bp)，交易人士认为，盘初市场情绪一度谨慎，是推高后者开盘利率的原因。
“早上一开始，隔夜、七天需求旺盛但供给很少，但还是能比较快地平掉头寸，后来这两个期限融出意愿逐渐有改善，特别是隔夜的，14天及以上的今天一直供给不错。”上海一券商交易员称。
一股份制银行交易员表示，早晨刚来机构预期偏谨慎，这或是七天回购开盘利率较上交易日走高的原因，不过当前各期限供给还是比较多的，没有说过剩，但比较均衡，如果想借还是能借到的。
“今天毕竟是季度初首个存准缴款，机构都预期规模偏大，所以提前做好准备。”她说。
申银万国证券此前预计，根据历史3月底季末拉存款量来估计，本次法定存款准备金清算会流出资金约5,000-6,000亿元。
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准推迟至周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。
华南一银行交易员并提到，公开市场今天单日净投放，或是央行考虑到缴准量级较大，所以适度调整正回购规模，安抚人心。
中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.7249 2.7308 -0.59
七天 3.5910 3.0166 +57.44
14天 4.2348 4.2085 +2.63
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3650 1.8650 +150.00
七天 3.6250 1.5450 +208.00
14天 3.7100 3.2800 +43.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.7560 2.8100 -5.40
七天 3.6300 3.0140 +61.60
14天 4.2100 4.2768 -6.68
Shibor
其中:隔夜 2.7130 2.7630 -5.00
七天 3.5910 2.9970 +59.40
三个月 5.5000 5.5000 +0.00
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha