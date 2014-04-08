《路透晚报》--4月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国对抗经济放缓之战远未取胜，需货币政策松绑协助

分析师表示，中国未来几个月可能需要进行两年来首次放宽货币政策，以防止经济丧失过多动能。他们认为，今年以来宣布的小型刺激措施恐怕无法达到此效果。中国政府已加快较贫穷地区的铁路和其他项目支出，同时也削减了小企业税负，看来就像是去年协助经济度过疲软阶段的微调举措的翻版。不过分析师表示，这次当局也需要货币宽松的协助，例如自2012年5月以来首次调降银行存款准备金率，再伴以其他举措，才能让经济恢复到其所乐见的增速。

--《市场聚焦》中国稳增长新招隐含政府债务再扩张风险 为应对经济不断放缓，中国政府本周启动包括铁路和住房建设的新一轮稳增长计划，这顺应市场投资者预期，似乎在情理之中，但上述长期投资可能意味着中央政府性债务的又一轮扩张，其中风险如何管控须妥善安排。本轮重点支持棚户区改造、城市基础设施和铁路建设的“稳增长”计划，最终并没有脱离投资驱动经济的传统框架。而且本轮计划最终完成期限长、耗资大且涉及债务多由政府支持，这可能意味着中国中央政府性债务规模新一轮扩张的开始。

--《张涛专栏》货币幻觉掩盖了福利损失

近年来中国的债务问题广被热议，相应对于中国债务总量及结构的测算也基本形成了共识，但对于债务快速增长对于微观经济主体经济福利影响的讨论却不多。过去十年，微观经济个体的经济福利改善速度很慢，如果再考虑贪腐、收入差距扩大、环境恶化（雾霾天气）等因素，甚至可以说经济福利无改善。而目前微观层面表象上的经济福利感受，就更多源于货币幻觉。

--全球经济：世界银行调降2014年中国和东亚经济成长预估

世界银行预期东亚和太平洋地区(EAP)发展中国家经济在2014年和2015年均将成长7.1%，先前预估成长率为7.2%。世行将中国今年增速预估从之前的7.7%下调至7.6%，并将中国2015年成长预估维持在7.5%不变。

--中国保险：允许贷款融资并购保险公司，不再禁止同业收购--保监会 中国保监会周五宣布，将允许投资人采取并购贷款等融资方式促进保险公司并购，但规模不能超过货币对价总额的50%；并不再禁止同业收购，允许收购人控制两个经营同类业务的保险公司。

--博鳌论坛：互联网金融初期应严格准入，P2P借贷和众筹亟需监管--中投副总

中国主权财富基金--中国投资有限公司 副总经理谢平领衔的课题组发布报告表示，互联网金融要监管，初期政府应严格准入标准；亟需建立P2P（点对点）网络贷款和众筹融资机构监管，交叉性金融工具的创新要求加强监管协调。

【固定收益】

--中国公开市场：补缴存准压力下央行正回购缩量，单日转为净投放

中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

--中国债券：12华特斯破产正在沟通代偿，尚无债权人提出提前回购要求

中国私募债市场正在成为信用风险的高发地，继13中森债3月底出现利息支付违约将由担保方代偿后，12华特斯发行人浙江华特斯聚合物科技有限公司3月份已向法院申请破产重整的消息也浮出水面，该只债券下一个付息日（今年7月23日）大概率将由担保方代偿。

--中国个股：*ST超日被债权人申请破产重整，法院是否受理尚存不确定性 出现中国第一单实质性债券违约的上海超日太阳能科技股份有限公司近日被其其债权人申请破产重整，但法院是否受理，公司能否进入破产重整程序尚存不确定性。

--中国债市：资金预期稳定IRS短端稍降，公开市场净投放释放暖意

中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)周二短端稍降；交易员称，机构月初补缴存款准备金压力不小，七天回购盯盘利率明显上涨，但央行正回购缩量，公开市场呈净投放释放暖意，机构预期偏乐观，带动IRS短端微跌，长端变动不大。

--中国债市动态：现券走势平稳，公开市场正回购规模温和扰动不大

清明小长假后首个工作日，中国银行间债市周二早盘现券走势平稳，主要利率产品收益率变化不大，因稍早公开市场正回购规模较为温和，资金面并未受到明显扰动。

--中国货币市场：资金供求均衡存准补缴扰动不大，公开市场净投放稳人心

中国银行间市场资金面周二未因存款准备金补缴冲击而明显承压，整体供求仍属均衡；一方面受助于机构此前已筹好充足“战备粮”，且今日公开市场单日实现净投放，安抚场内情绪。

--《中国新债预测》三年续发国债收益率预测均值3.92%，机构需求一般

中国财政部周三将跨市场招标续发行三年期固息国债。路透调查显示，虽然央行公开市场一定程度暂提振市场信心，资金面亦有一定支撑，但该期债绝对收益不高，预计明日三年国债定位在二级附近，利率预测均值为3.92%。

【外汇】

--人民币汇率：美国对人民币近期贬值发出警告 美国周一警告北京当局，如果近来人民币贬值是暗示政策从允许市场决定汇率中转向，那么这将会引发“严重的关切”。要求不具名的美国财政部高级官员在电话中告诉记者“如果近期人民币贬值暗示中国将背离向市场汇率机制转变的政策方向，将引起严重关切。”

--中国汇市：中间价带动人民币即期早盘小幅走升，成交稀少

人民币兑美元即期汇率早盘周二小幅走升，受人民币中间价走升带动，早盘波动范围均在6.20元上方，但成交相对稀少，结购汇基本均衡，未来走势方向仍不明朗，要看中国外贸情况，以及央行中间价及其他指引。

--离岸人民币：香港点心债首季发行量创新高，无视人民币贬值

香港离岸人民币债券市场第一季度发行规模创新高，投资人并未受到人民币疲软且波动剧烈、以及中国境内债务违约疑虑与日俱增的影响。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指收升1.9%至一个半月新高，银行股受消息刺激领涨大盘

中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。

--中港个股：中铁冀中央支持铁路发展措施，可助加快应收账回收及降负债

中国中铁股份周二表示，中央设立铁路发展基金将有利公司加快回收铁路项目的应收账，并可望降低公司的负债率。中铁董事长李长进在记者会表示，国务院常务会议提出的铁路投融资改革，包括成立铁路发展基金、发债券、引导金融机构投资铁路等措拖，均将对中铁非常利好。

--中国证券：中信和国泰君安等五券商获互联网证券业务试点资格--报载 上海证券报周一报导，近日有五家券商互联网证券业务通过中国证券业协会专业评价，获互联网证券业务试点资格。这五家券商分别是中信证券、国泰君安、平安证券、长城证券和华创证券。

--中国消费：消费者期待全零售，传统零售商转型O2O有难度--普华永道

国际会计和咨询公司普华永道（罗兵咸）最新全球调查报告显示，随着电子商务和社交媒体热潮的到来，消费者更期待线上线下联动的全零售模式；传统零售商应积极向线上线下融合（O2O）方面转型，不过这种转型目前仍面临不小的难度。

--中港股市：今年首季香港IPO集资额全球排名第三，深圳第五--德勤