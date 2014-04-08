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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 11:35 BJT

韩国股市：早盘小升，电信类股与三星强劲业绩初估提供支撑

路透首尔4月8日 - 韩国股市周二早上几无变动，电信类股升势与运输类股跌势相抵销，投资人因三星电子第一季业绩初估强劲而感到宽慰。

0250GMT，韩国综合股价指数 小升0.1%报1,990.78点。

“三星电子的业绩初估大致符合市场预期，投资人等候本月稍晚公布的财报情况，”Mirae Asset Securities分析师Ching Seung-jae表示。

三星电子 初估1-3月当季营业利润下滑4.3%至8.4万亿(兆)韩元(79.6亿美元)，略低于汤森路透I/B/E/S访问40名分析师平均预期的8.5万亿韩元。

0249GMT时，三星电子股价下跌0.3%。

运输类股 领跌，Hyundai Glovis 和Hanjin Transportation 分别挫跌2.8%和1.4%。

外资买超韩股236亿韩元，支撑大盘。(完) 　　
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