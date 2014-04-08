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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 13:59 BJT

《中国金融债发行日程表》--4月8日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体        规模        期限       票面利率      债券类型     发行时间  
               (亿元人民币)    (年)
  ============================================================================= 
 *农发行      至多100           3        *周三招标     固息增发债    4/10-4/11
                      (2011年第13期增发债,实际剩余期限近四个月) 
 *平安银行     至多60          10        *周三招标     二级资本债    4/10(缴款日)
         (第五年末附有条件的发行人赎回权)  
 *农发行       至多40           1        *周四招标     固息金融债    4/11-4/16
               至多60           3        *周四招标     固息金融债    4/11-4/16
                        (2014年第21期增发债)      
 *进出口行    至多60            3         周五招标     固息金融债    4/11-4/15
                        (2014年第22期增发债) 
 *国开行          *60           1         *4.76%       固息金融债    4/2-4/8
                  *60           3         *5.2462%                   
                  *60           5         *5.44%                     
                  *60           7         *5.6101%                   
                  *60          10         *5.67%                     
                                    (2014年第7-11期债)                     
  国开行          *40           3        *5.3351%      固息增发债    4/10
                          (今年第八期增发)
                  *40           7        *5.6765%      固息增发债    4/10
                          (今年第十期增发)  
  农发行          *60           5         *5.5497%     固息增发债    4/4-4/9  
                  *40          10         *5.6894%     固息增发债    4/4-4/9  
                  *60           3         *5.3401%     固息增发债    4/4-4/10  
                         (分别为今年第22、23和24期增发债)  
                  *40           1         *4.79%       固息金融债    4/4-4/10  
 *国开行          *50           1         *4.7650%     固息金融债    4/14
                  *50           3         *5.2983%                   
                  *50           5         *5.5027%                     
                  *50           7         *5.6668% 
                             (参考收益率，2014年第7-10期增发债)
  农发行      100-200           --         --           --           4/21
  农发行      100-200           --         --           --           5/8
  农发行      100-200           --         --           --           5/19
  农发行      100-200           --         --           --           6/12
  农发行      100-200           --         --           --           6/23
  农发行      100-200           --         --           --           7/7
  农发行      100-200           --         --           --           7/24
  农发行      100-200           --         --           --           8/7
  农发行      100-200           --         --           --           9/11
  农发行      100-200           --         --           --           9/22
  农发行      100-200           --         --           --           10/16
  农发行      100-200           --         --           --           11/10
   
  注: *表示新增。(完)

 (整理 边竞；审校 李宏薇)
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