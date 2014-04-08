《中国金融债发行日程表》--4月8日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= *农发行 至多100 3 *周三招标 固息增发债 4/10-4/11 (2011年第13期增发债,实际剩余期限近四个月) *平安银行 至多60 10 *周三招标 二级资本债 4/10(缴款日) (第五年末附有条件的发行人赎回权) *农发行 至多40 1 *周四招标 固息金融债 4/11-4/16 至多60 3 *周四招标 固息金融债 4/11-4/16 (2014年第21期增发债) *进出口行 至多60 3 周五招标 固息金融债 4/11-4/15 (2014年第22期增发债) *国开行 *60 1 *4.76% 固息金融债 4/2-4/8 *60 3 *5.2462% *60 5 *5.44% *60 7 *5.6101% *60 10 *5.67% (2014年第7-11期债) 国开行 *40 3 *5.3351% 固息增发债 4/10 (今年第八期增发) *40 7 *5.6765% 固息增发债 4/10 (今年第十期增发) 农发行 *60 5 *5.5497% 固息增发债 4/4-4/9 *40 10 *5.6894% 固息增发债 4/4-4/9 *60 3 *5.3401% 固息增发债 4/4-4/10 (分别为今年第22、23和24期增发债) *40 1 *4.79% 固息金融债 4/4-4/10 *国开行 *50 1 *4.7650% 固息金融债 4/14 *50 3 *5.2983% *50 5 *5.5027% *50 7 *5.6668% (参考收益率，2014年第7-10期增发债) 农发行 100-200 -- -- -- 4/21 农发行 100-200 -- -- -- 5/8 农发行 100-200 -- -- -- 5/19 农发行 100-200 -- -- -- 6/12 农发行 100-200 -- -- -- 6/23 农发行 100-200 -- -- -- 7/7 农发行 100-200 -- -- -- 7/24 农发行 100-200 -- -- -- 8/7 农发行 100-200 -- -- -- 9/11 农发行 100-200 -- -- -- 9/22 农发行 100-200 -- -- -- 10/16 农发行 100-200 -- -- -- 11/10 注: *表示新增。(完) (整理 边竞；审校 李宏薇)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha