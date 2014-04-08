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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 11:39 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元有望自支撑位反弹

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* 美元兑韩元近来急跌，料将测试1,050附近的支撑位

* 由于空头获利了结，未来几天可能会有反弹

* 大方向仍是偏空

* 若收在1,048下方，未来数月可能大跌

* 技术图型：link.reuters.com/sur38v

(完)

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