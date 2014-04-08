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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 11:51 BJT

澳新汇市：澳元涨势暂停，新西兰元连续第三日攀升

澳元/日圆 跌至95.40，在上周触及10个月高点96.52后已经丧失攀升动能。若澳元跌破95.25日圆，则将看向91.00-96.52的38.2%回档位94.40。

“澳元兑日圆在两周内上涨了500点，并在96水准获得稳固支撑。”一家欧洲银行驻新加坡的交易员表示，“动能开始转变，走向依然利空澳元。”他认为澳元兑日圆汇率有可能进一步回撤1日圆。

日本央行最新的政策会议未推出新举措。日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开新闻发布会。

周二公布一份调查显示，澳洲3月企业现况指数温和上升，矿业和服务业表现最佳，但企业对前景的乐观情绪略有下降。

下一份要关注的报告是周四出炉的澳洲3月就业数据，预估中值为增长5,000人，失业率料持稳在6.0%。

新西兰元/美元 上涨0.3%，来到0.8630。新西兰元指数 报80.40，距离本月稍早触及的汇改后高点81.03不远。(完)

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