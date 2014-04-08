澳新汇市：澳元涨势暂停，新西兰元连续第三日攀升

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
澳元/日圆 跌至95.40，在上周触及10个月高点96.52后已经丧失攀升动能。若澳元跌破95.25日圆，则将看向91.00-96.52的38.2%回档位94.40。
“澳元兑日圆在两周内上涨了500点，并在96水准获得稳固支撑。”一家欧洲银行驻新加坡的交易员表示，“动能开始转变，走向依然利空澳元。”他认为澳元兑日圆汇率有可能进一步回撤1日圆。
日本央行最新的政策会议未推出新举措。日本央行总裁黑田东彦将在0630GMT召开新闻发布会。
周二公布一份调查显示，澳洲3月企业现况指数温和上升，矿业和服务业表现最佳，但企业对前景的乐观情绪略有下降。
下一份要关注的报告是周四出炉的澳洲3月就业数据，预估中值为增长5,000人，失业率料持稳在6.0%。
新西兰元/美元 上涨0.3%，来到0.8630。新西兰元指数 报80.40，距离本月稍早触及的汇改后高点81.03不远。(完)
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha