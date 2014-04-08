中国股市：沪综指收升1.9%至一个半月新高，银行股受消息刺激领涨大盘

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透北京4月8日 - 中国股市沪综指周二收升1.9%至一个半月新高。受证监会日前发布优先股相关政策影响，今日银行等板块带动大盘强劲反弹。分析师指出，市场对经济稳增长预期增强，4月市场有风格转换的可能性，具有估值优势的蓝筹股将存在一定机会。
沪综指收盘报2,098.284点，涨39.453点或1.92%，此前收盘高位为2月21日的2,113.69点。上证A股今日成交额1,079亿元人民币，较上一交易日大增六成,上日为663亿元。
“其实核心的因素还是来源于市场对稳增长的预期。”方正证券策略分析师陈敏指出。
中国证券报报导称，为保证全年经济社会发展主要预期目标的顺利实现，从4月开始，一系列稳增长、扩内需措施有望密集出台，这些措施将集中于投资和消费领域。
信达证券策略分析师艾宜认为，优先股政策利好刺激银行板块，其有助于银行缓解融资压力，但在效率层面意义不大，中长期影响有限。
中国证监会上周五发布上市公司发行优先股相关信息披露准则，优先股发行预案是股东决策的重要依据，披露发行预案是公司融资决策的重要步骤。
上证银行股指数 收涨3.76%，兴业银行 收涨8.04%。
沪深300指数 收报2,237.316点，涨2.37%；沪深300指数期货主力4月合约 尾盘报2,245.0点，涨2.81%，成交805,676手。（完）
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交