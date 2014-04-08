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货币新闻 | 2014年 4月 8日 星期二 12:13 BJT

《焦点》日本央行按兵不动，维持对经济前景的乐观看法

押注日本央行将采取进一步行动的分析师亦指出，接近年底时政治压力料将升高，届时安倍晋三必须决定是否继续执行2015年10月的下一波消费税调升。

多数政策官员和民间分析师预期，经济因消费税调升在第二季经历温和萎缩后，将在7-9月回弹。日本消费税自4月1日起由5%调高至8%。

日本经济财政大臣甘利明周五赞许日本央行的表现，称其政策效果良好。

日本央行周二的乐观论调，也为4月30日的半年度经济和物价展望报告奠基。

在10-12月国内生产总值(GDP)增幅下修后，多位分析师预期，日本央行将下修对2013/14财年的2.7%经济成长率预估。

但日本央行料将维持乐观的物价预估，并预期通胀率在未来几年内升向2%，因畅旺经济景况将推高薪资和物价。(完) (编译 艾茂林/洪曦/李爽/王冠中; 审校 许娜/侯向明/张荻)
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