全球贸易：日本称与美国的贸易协议谈判是“困难的”

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透东京4月8日 - 经过数年谈判，刚刚与澳洲达成基本贸易协议的日本表示，希望与美国达成类似协议以及一份地区性协议，但指谈判将是“困难的”。
日本和美国为达成一项双边协议而努力，这是美国领头的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的重要一环。美国总统奥巴马本月稍晚将访问日本，随行的美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)将与日本经济财政大臣甘利明举行会谈。
澳洲总理艾保德(Tony Abbott)和日本首相安倍晋三周一达成双边贸易协议，并同意尽快签署。
横亘在美国和日本之间贸易协议的障碍包括，日本农场和汽车市场的准入，以及美国对进口汽车和卡车的征税。
日本内阁官房长官菅义伟周二在记者会上表示，“我们希望与(澳洲)达成协议这个事实，可以对TPP和其他地区性经济协议有积极影响。”
他还称，美国和日本当前在攻克尚未解决的问题，“情况很复杂，但我们希望可以就达成广泛协议起到积极作用。”
日本媒体报导称，负责对日贸易的美国贸易副代表卡特勒在周一已经开始与日本方面展开谈判。弗罗曼和甘利明可能在周三会面。
美国希望日本放开稻米、牛肉、猪肉、牛奶和白糖行业--而这些领域正是安倍誓言要保护的。日本希望美国就放弃汽车进口税设定时间表。美国对来自日本的乘用车征收2.5%的关税，对轻型卡车征税25%。(完)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha