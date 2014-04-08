《交易视点》中国市场处于稳增长躁动期，转债整体中性--中金

路透北京4月8日 - 中国大型投行--中金公司发布中国可转债策略双周报认为，中国股市短期处于稳增长躁动期之中，但对上行空间不过高期待，板块行情特征仍将明显。总体看，转债估值仍难有大幅波动的驱动力量，整体看法中性，机会成本较高，仍关注个券机会。

**稳增长躁动期**

过去的一周，得益于稳增长预期，股市小有反弹，但量能配合不佳。中金转债指数累计涨幅达到0.73%，个券中平安、博汇、久立表现较佳。其他大盘转债虽无惊喜，但也都获得了正收益。

股市方面，近期走势符合3月17日《回归中性看法》中的判断。在上下限管理背景下，疲软的经济数据必然在边际上使得稳增长预期升温。而此前导致风险偏好下降的人民币贬值、信用事件等稍有停息，有助于短期表现的稳定。

不过，更关键的是稳增长的方式，如果仍依赖于基建投资等，对盈利预期改善的边际效应减弱。但融资需求将提升且货币政策在“盘活存量”、防风险等背景下难于放松，很可能引发实体经济融资成本的抬升。

因此，盈利预期与资金成本仍难形成合力。我们倾向于认为本届政府“定力”更强，预计还是以小幅定向刺激、经济托底为主，上周国务院扶植小微企业、支持棚改、铁路等是预演。

经济增长存在上下限、货币政策中性，意味着股市波动区间将很窄。短期市场仍处于稳增长躁动期之中，基于上述逻辑及股市量能等，对上行空间不过高期待，板块行情特征仍将明显。

而后流动性方面存在QE退出、IPO和优先股发行等边际变化，经济内生增长动力不强和信用事件频发决定风险偏好难大幅提升，二季度总体看法中性偏谨慎。

板块方面，我们更倾向于从存量资金博弈的角度择券。机构重仓的小盘股在近期遭遇多重资金分流作用，一是稳增长导致相应题材股走强，二是IPO重启，三是量化交易的逆向操作（此前是买小盘并做空沪深300）。

而稳增长受益板块和改革题材板块仍是近期热点。大盘股资金消耗较大，虽然受益于稳增长和资金避险情绪，但大级别行情还需要等待理财等利率的明显下行。

**转债估值仍难有大幅波动驱动力量**

近期转债品种供求双弱的格局仍明显。齐翔转债预计将于四月中旬 启动发行，公开发行版可交换债预计在年中时点有望亮相，而浙能等大盘转债发行时间尚早。

而需求方面，债基缺少增量资金，且纯债市场机会成本较高，对转债多采取按兵不动的操作策略。

有股票和债券投资者试图通过转债品种博弈股市“稳增长”行情。总体看，转债估值仍难有大幅波动的驱动力量。

**个券点金**

对转债看法整体中性，机会成本较高，仍关注个券机会。个券方面：

1、平安转债：前期判断将跌至面值，但增持时机随之而来，后市建 议重点持有。

2、隧道转债：此前判断稳增长、国企改革、订单三重利好，而明显的负溢价和利好兑现是止盈信号，106-110 元半仓止盈；

3、石化转债：“中枢上移和将至的魔咒”判断不改，建议持有并关注波段机会。

4、中行转债：到期收益率略降，稳增长利好有所反应，流动性管理工具的价值稍有降低，不再建议增持。

5、重工转债：绝对价位跌至低吸区域，上涨契机可能要到年中。

6、民生转债：87-90元区间波动，超过90 元建议减持。

7、小盘转债短期机会仍不大，相对看好久立、华天、中鼎、同仁等。

8、博汇转债：业绩增长源于低基数，转债到期还本难免且存在信用风险，及时减持。(完)

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