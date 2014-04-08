全球金属：2015年之前LME铝升水合约难以出炉--CEO

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
Jones在采访中表示，交易所将在未来几周内决定是否对该项判决提起上诉。俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL) 在这项诉讼中获胜，该公司担心LME的改革会损及其产品价格。
“我们知道，市场不会一直等我们，”他补充说，这一问题给交易所带来“巨大且代价高昂的”困扰。
“有关(仓储改革的)规定可能仍然会实施，时间或许会有修改，或者根据上诉结果，或者重新向市场征询意见，”LME公告称。
LME原计划从4月1日开始实施有关仓储的新规，之前消费者长期抱怨某些仓库提取铝库存需要等一年以上。
**其他改革计划不受影响**
一些分析师表示，LME改革受挫可能把一些消费者吸引到CME，后者希望能够说服铝行业放弃沿用30年的LME定价体系，转而采用CME新推出的合约。
CME的新合约至少得到一家大型铝消费者MillerCoors 的认可，这家公司使用铝生产饮料罐，并对LME处理问题的方式提出过批评。
LME还公布了其他一系列改革计划的最新版本，这些计划并未受此项法院判决的影响。
交易所还就发布每家仓库的具体数据达成一致意见，其中包括公布每种金属库存的进出库情况以及等待天数。目前，发布的数据是基于每个地点，而非每个仓库。
将要发布的首份月度报告将是在5月12日公布的4月活动报告。
作为全面改革计划的一部分，LME还承诺发布更多关于多头和空头仓位的数据，类似于美国的交易商持仓报告.
LME称，首份这样的报告将在第二季度发布。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 高琦)
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