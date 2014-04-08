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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:04 BJT

中国债市动态：现券走势平稳，公开市场正回购规模温和扰动不大

路透上海4月8日 - 清明小长假后首个工作日，中国银行间债市周二早盘现券走势平稳，主要利率产品收益率变化不大，因稍早公开市场正回购规模较为温和，资金面并未受到明显扰动。

利率互换市场上，早盘全线下行但幅度有限，国债期货价格则小跌。

在本周正回购到期规模明显增加的情况下，中国央行稍早在公开市场进行了总额630亿元人民币的正回购操作，较上周同期操作量有所减少。货币市场上，虽然七天期回购加权利率走升，但资金供求状况未有实质改变。

华南一银行交易员表示，与较多的到期量相比，今日公开市场正回购规模较为温和，稳定市场情绪。主要利率债收益率变化并不明显，新债发行结果则多在预期。

中国国家开发银行上午招标的一、三、五和七年期四期债，中标收益率分别为4.7650%、5.2983%、5.5027%和5.6668%。

剩余期限近三年的固息国开债140201券最新报价 为5.3700%/5.2800%，上日尾盘为5.3800%/5.2800%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报91.976元，较上日结算价跌0.052元，或0.06%。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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