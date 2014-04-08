中国债市动态：现券走势平稳，公开市场正回购规模温和扰动不大

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透上海4月8日 - 清明小长假后首个工作日，中国银行间债市周二早盘现券走势平稳，主要利率产品收益率变化不大，因稍早公开市场正回购规模较为温和，资金面并未受到明显扰动。
利率互换市场上，早盘全线下行但幅度有限，国债期货价格则小跌。
在本周正回购到期规模明显增加的情况下，中国央行稍早在公开市场进行了总额630亿元人民币的正回购操作，较上周同期操作量有所减少。货币市场上，虽然七天期回购加权利率走升，但资金供求状况未有实质改变。
华南一银行交易员表示，与较多的到期量相比，今日公开市场正回购规模较为温和，稳定市场情绪。主要利率债收益率变化并不明显，新债发行结果则多在预期。
中国国家开发银行上午招标的一、三、五和七年期四期债，中标收益率分别为4.7650%、5.2983%、5.5027%和5.6668%。
剩余期限近三年的固息国开债140201券最新报价 为5.3700%/5.2800%，上日尾盘为5.3800%/5.2800%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1406 早盘收报91.976元，较上日结算价跌0.052元，或0.06%。(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha