台湾债市：RP利率高档成交渐少，劳退基金取消利率下限渐发酵

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北4月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二虽大致稳定，但高档利率成交渐少。其中因劳退基金委外代操部分取消短票利率投资下限，间接产生与RP市场的比价效应，票券商与投信承作的债RP利率高档成交渐少。
市场人士指出，月初市场资金水位高涨，投信亦钱满为患，询券积极，无奈本周及下周的新债发行寥寥可数，市场券源奇缺，续作交易的利率已产生动摇，证券商及票券商都尝试压低高端利率，虽然不能一步到位，但成交比重已渐往低端利率挪移。
此外，一大型票券商交易员指出，劳退基金代操部位取消投入短票的下限后，投信可供投入短钱停泊标的闲置资金增多，间接涌入债RP市场，取得较银行活存较高的收益率。
〞新制劳退的钱丢到投信那里，投信昨天就预框今天的券，今天也一大堆。〞上述票券商交易员表示。
另一位票券商交易员也指出，劳退基金取消利率下限的影响，是让票券市场和债RP市场产生了比价效应，长久来看，两种业务的利率差距将会缩小，影响不能小看。
相对票券商感受较深，证券商认为该举措影响尚属平平，因证券商不偏好投信股票型基金暂时停泊的短钱，因进出过大将产生成本费用。
台湾劳动部旗下劳动基金运用局周一表示，上周已去函投信投顾公会，取消劳退新旧制基金委由投信代操的短票投资利率下限，以提高资金运用效率。此前的利率下限规定为 0.69%。 。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55%为主，0.56%成交渐少；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，大区间在0.64-0.66%，与上日相同。
一小型证券商指出，或受劳退基金取消利率下限的影响，今日投信端出现承作1-2天公债RP的短钱，利率可压低至0.54%。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，0.50%成交亦渐少，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，0.57%成交部位减少，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，与上日相同。(完) (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha