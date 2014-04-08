台湾债市：RP利率高档成交渐少，劳退基金取消利率下限渐发酵

路透台北4月8日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二虽大致稳定，但高档利率成交渐少。其中因劳退基金委外代操部分取消短票利率投资下限，间接产生与RP市场的比价效应，票券商与投信承作的债RP利率高档成交渐少。

市场人士指出，月初市场资金水位高涨，投信亦钱满为患，询券积极，无奈本周及下周的新债发行寥寥可数，市场券源奇缺，续作交易的利率已产生动摇，证券商及票券商都尝试压低高端利率，虽然不能一步到位，但成交比重已渐往低端利率挪移。

此外，一大型票券商交易员指出，劳退基金代操部位取消投入短票的下限后，投信可供投入短钱停泊标的闲置资金增多，间接涌入债RP市场，取得较银行活存较高的收益率。

〞新制劳退的钱丢到投信那里，投信昨天就预框今天的券，今天也一大堆。〞上述票券商交易员表示。

另一位票券商交易员也指出，劳退基金取消利率下限的影响，是让票券市场和债RP市场产生了比价效应，长久来看，两种业务的利率差距将会缩小，影响不能小看。

相对票券商感受较深，证券商认为该举措影响尚属平平，因证券商不偏好投信股票型基金暂时停泊的短钱，因进出过大将产生成本费用。

台湾劳动部旗下劳动基金运用局周一表示，上周已去函投信投顾公会，取消劳退新旧制基金委由投信代操的短票投资利率下限，以提高资金运用效率。此前的利率下限规定为 0.69%。 。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间仍以0.55%为主，0.56%成交渐少；30天内公司债RP利率主要交投在0.65%，大区间在0.64-0.66%，与上日相同。

一小型证券商指出，或受劳退基金取消利率下限的影响，今日投信端出现承作1-2天公债RP的短钱，利率可压低至0.54%。