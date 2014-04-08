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亚洲 | 2014年 4月 8日 星期二 12:13 BJT

《全球市场》亚洲股市扳回盘初跌幅后持稳，日圆维持涨势

欧元兑日圆 持稳报141.59日圆，仍高于周一触及的逾一周低点141.12日圆。

欧元兑美元 持平报1.3742美元，先前脱离了周五的低点1.3672美元，在周一触及1.3748美元的高位。

美元兑日圆 下跌约0.1%至103.02日圆，脱离周五触及的两个半月高点104.13日圆。

在大宗商品市场方面，现货金 上涨约0.3%，报每盎司1,300.71美元。

美国5月原油期货 上涨约0.5%，至每桶100.90美元，受乌克兰紧张情势再次升高推动。但美国原油库存料增加，则抑制了涨幅。

布兰特5月原油期货 升约0.3%至每桶106.06美元。(完) (编译 艾茂林/戴素萍/王兴亚/王冠中; 审校 龚芳/张明钧)
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